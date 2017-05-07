ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 7 по 9 мая в центре столицы пройдут показы светового мультимедийного шоу #оПобеде, посвящённого обороне Москвы. Фильм в формате видеомэппинга будут транслировать на фасад дома 13 на Моховой улице с 21:00 до 23:00. Серию световых проекций можно будет увидеть со стороны Манежной площади.

На стенах здания оживут образы, связанные с битвой за Москву. Зрители станут свидетелями многих событий — от приближения врага к столице и перехода города на осадное положение до остановки противника и начала контрнаступления весной 1942 года.

Историю битвы за Москву покажут сквозь призму судьбы простого солдата. Все события описывались самими участниками войны, а также упоминались в книге Евгения Воробьева «Москва. Близко к сердцу. Страницы героической защиты города. 1941–1942». Сюжет шоу также основан на документальных очерках, репортажах, зарисовках, записях, сделанных во фронтовых блокнотах, на материалах из семейных архивов и музейных собраний.

Москвичи и гости столицы увидят знаменитые аэростаты и зенитные батареи, защищавшие небо над Москвой, замаскированные от вражеских авианалетов здания, бомбоубежища, подготовку к годовщине Октябрьской революции в метро и парад на Красной площади в ноябре 1941 года. Кроме того, на Моховой покажут переброску военных частей и грузов, героический поступок летчика Виктора Талалихина, танковый бой у деревни Нефедьево, сражение на Бородинском поле и подвиг героев-панфиловцев.

В звуковой дорожке к фильму использовались аудиофрагменты подлинных сводок Совинформбюро, которое было для советских граждан главным источником информации о событиях на фронте.