ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Усадьба Кусково, Московский зоопарк, музей-заповедник «Царицыно», Дом-музей Марины Цветаевой и ещё около 70 музеев и парков проведут порядка 200 бесплатных экскурсий 9 и 10 сентября. Планируется, что их посетят более четырёх тысяч человек.

Гостей ждут прогулки по городу, велосипедные экскурсии, заезды на самокатах и многое другое. Всех желающих познакомят с историей столицы, старинными улицами, творчеством известных москвичей.

В усадьбе Кусково, например, расскажут об истории знаменитого здания и о его первом владельце графе Петре Шереметеве. Музей современного искусства «Гараж» приглашает на архитектурную прогулку по Парку Горького, а Государственный музей А.С. Пушкина — на пешеходную экскурсию по Арбату.

Записаться можно в музеях или на специальных стендах проекта «Москва экскурсионная», которые расположат около семи станций метро. Там всем желающим помогут консультанты, владеющие также и английским языком, — они будут информировать горожан и туристов об экскурсиях.