Съёмки первого российско-сирийского фильма "Пальмира" могут начаться в конце года
15.04.2017, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Съёмки первого российско-сирийского фильма "Пальмира" могут начаться в конце года.
Об этом сообщил режиссёр и сценарист картины Иван Болотников. По его словам, этой осенью планируется приступить к подготовительному этапу, а сами съёмки начать в конце 2017 года. Он отметил, что проект является международным и помимо России и Сирии в нём предполагается участие Ливана, Франции и ряда других государств.
Будущий фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми втайне бежит в Сирию. Не думая о последствиях, он бросается их спасать.
Драма "Пальмира" - первый российско-сирийский современный фильм.
Соглашение о совместном производстве картины будет подписано 17 апреля 2017 года в Минкультуры России между российской компанией ООО "Пролайн-медиа" и сирийской "Shaghaf".
Во встрече примут участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, посол Сирии в России Рияд Хаддад, известная сирийская актриса и продюсер картины Сулаф Фавакерджи, режиссёр и автор сценария ленты Иван Болотников и другие.
Об этом сообщил режиссёр и сценарист картины Иван Болотников. По его словам, этой осенью планируется приступить к подготовительному этапу, а сами съёмки начать в конце 2017 года. Он отметил, что проект является международным и помимо России и Сирии в нём предполагается участие Ливана, Франции и ряда других государств.
Будущий фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми втайне бежит в Сирию. Не думая о последствиях, он бросается их спасать.
Драма "Пальмира" - первый российско-сирийский современный фильм.
Соглашение о совместном производстве картины будет подписано 17 апреля 2017 года в Минкультуры России между российской компанией ООО "Пролайн-медиа" и сирийской "Shaghaf".
Во встрече примут участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, посол Сирии в России Рияд Хаддад, известная сирийская актриса и продюсер картины Сулаф Фавакерджи, режиссёр и автор сценария ленты Иван Болотников и другие.