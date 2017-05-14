Таланты Москвы выступят в парке Музеон 21 мая
14.05.2017, 16:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гала-концерт конкурса "Таланты Москвы", на котором выступят как популярные так и начиняющие исполнители, состоится в столичном парке искусств "Музеон" 21 мая.
Уже прошли отборочные туры во всех номинациях: "Художественное слово", "Оригинальный жанр", "Современный танец", "Вокал" и "Рисунок". Ведущими станут Тимур Родригез и Тутта Ларсен. Концерт приурочен к трёхлетию проекта "Активный гражданин", который позволяет жителям Москвы влиять на принимаемые властями решения.
Начало концерта в 18:00, вход свободный.
Уже прошли отборочные туры во всех номинациях: "Художественное слово", "Оригинальный жанр", "Современный танец", "Вокал" и "Рисунок". Ведущими станут Тимур Родригез и Тутта Ларсен. Концерт приурочен к трёхлетию проекта "Активный гражданин", который позволяет жителям Москвы влиять на принимаемые властями решения.
Начало концерта в 18:00, вход свободный.