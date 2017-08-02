ОРЕАНДА-НОВОСТИ. X Всемирные игры завершились в польском Вроцлаве. Последний соревновательный день запомнился зажигательными латиноамериканскими ритмами и головокружительными акробатическими трюками.

Московские спортсмены в соревнованиях по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу оформили серебряный хет-трик и внесли свой вклад в общую победу российской сборной.

Серебряными призёрами X Всемирных игр стали двукратные чемпионы мира и Европы, многократные победители чемпионата России Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. Они выступали в соревнованиях по европейской программе.

В состязаниях по латиноамериканской программе действующие чемпионы Европы и чемпионы России Армен Цатурян и Светлана Гудыно заняли второе место, уступив с минимальным счётом в упорной борьбе соперникам из Республики Молдова.

Бронзовые призёры чемпионата Европы и чемпионы России Константин Чистиков и Ксения Основина сохраняли лидирующие позиции с первых туров соревнований по акробатическому рок-н-роллу, претендуя на самые высокие оценки. Однако с небольшим перевесом победу одержала польская пара.