ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Народная артистка Российской Федерации Татьяна Догилева представила фильм "Хороший мальчик" на IX Международном фестивале кино и телепрограмм для семейного просмотра им. В.Леонтьевой.

Творческая встреча состоялась 28 мая в кинотеатре "Художественный".

"Сегодня детское кино и кино для детей не так популярно и развито, как, например, это было в СССР. Однако, на мой взгляд, именно эти фильмы намного "дороже". Ребёнка ведь не заставишь тебя любить конкретно в эту секунду. Особенно малыша. Работа на съёмочной площадке с детьми значительно сложнее и требует особого подхода и мастерства", - считает Татьяна Догилева.

Отвечая на вопросы присутствующих, Татьяна Догилева рассказала о своей учёбе в ГИТИСе вместе с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым, разнице в российской и американской актерской школе, о своей режиссёрской работе над короткометражным фильмом "Горизонт".

Все желающие смогли увидеть фильм конкурсной программы фестиваля "Хороший мальчик".