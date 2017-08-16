Театр Эстрады им. А. Райкина готовит премьеру спектакля "Волшебное кольцо"
16.08.2017, 12:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Театр Эстрады им. А. Райкина готовит премьеру для маленьких зрителей - спектакль «Волшебное кольцо». Сказочный мир архангельской культуры, бережно хранимый произведениями Бориса Шергина, предстанет во всей красоте и самобытности.
Режиссёр - Илья Архипов
Хореограф - Ирина Ляховская
Художник-постановщик - Надежда Туркова
Музыкальный руководитель - Антон Андреев
Художник по свету - Татьяна Яцюк
Звукорежиссёр - Александр Соколов
Художник по гриму - Оксана Кордунская
Помощник режиссера - Ирина Дордуля
Весёлая и незамысловатая история, знакомая с детства, оказывается на поверку не столь уж и простой. Рассказанная живым, удивительно пластичным языком, она заключает в себе истинно народную мудрость. Но облечена эта мудрость, как водится, в юмор и самоиронию.
Спектакль «Волшебное кольцо» – это увлекательное путешествие к истокам русского быта, а вернее, бытия. Ведь речь в нём идёт об основополагающих истинах - добре и зле, правде и обмане.
Чем сказка запомнится юным театралам? Необыкновенно красивым оформлением, песнями и танцами, чудесными приключениями. А кроме того, спектакль погрузит зрителей в неповторимое фольклорное пространство Русского Севера.
По словам Ильи Архипова, режиссёра спектакля, «Все чудеса – здесь, под самым нашим боком. Стоит лишь вспомнить, что сказка - начало всех начал».
Премьерные спектакли пройдут 16 сентября в 12.00 и 17.00.
Режиссёр - Илья Архипов
Хореограф - Ирина Ляховская
Художник-постановщик - Надежда Туркова
Музыкальный руководитель - Антон Андреев
Художник по свету - Татьяна Яцюк
Звукорежиссёр - Александр Соколов
Художник по гриму - Оксана Кордунская
Помощник режиссера - Ирина Дордуля
Весёлая и незамысловатая история, знакомая с детства, оказывается на поверку не столь уж и простой. Рассказанная живым, удивительно пластичным языком, она заключает в себе истинно народную мудрость. Но облечена эта мудрость, как водится, в юмор и самоиронию.
Спектакль «Волшебное кольцо» – это увлекательное путешествие к истокам русского быта, а вернее, бытия. Ведь речь в нём идёт об основополагающих истинах - добре и зле, правде и обмане.
Чем сказка запомнится юным театралам? Необыкновенно красивым оформлением, песнями и танцами, чудесными приключениями. А кроме того, спектакль погрузит зрителей в неповторимое фольклорное пространство Русского Севера.
По словам Ильи Архипова, режиссёра спектакля, «Все чудеса – здесь, под самым нашим боком. Стоит лишь вспомнить, что сказка - начало всех начал».
Премьерные спектакли пройдут 16 сентября в 12.00 и 17.00.
Источник: Театр Эстрады им. А. Райкина