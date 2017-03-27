ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр Эстрады им. А. Райкина представил репертуар на апрель 2017 года.



1 апреля – Шоу для настоящих леди! 12+

2 апреля (12.00, 17.00) – Золушка 6+

3 апреля – «Разговоры за чашечкой чая с Н. Дроздовой». Юбилейный вечер н. а. России Георгия Штиля 12+

6, 7 апреля – Играем Фигаро! Премьера 12+

8 апреля – Кабаре «Медведь» 12+

9 апреля – Шуры-Муры 12+

12 апреля – Концерт для своих! Юрий Гальцев 12+

14 апреля – Здрасьте, я Ваша тетя! 12+

15 апреля (12.00) – Каштанка 3+

15 апреля (19.00) – Комедия на колесах, или Велодрама 12+

16 апреля (12.00, 17.00) – Мама-Кот 6+

19 апреля – Фрида 12+

20 апреля – Божественная комедия 16+

21 апреля – Когда мы были молодыми... 12+

23 апреля – Мнимый больной 16+

26 апреля – Фарс. Мажор Премьера 12+

27, 28 апреля – Феномены 12+

29 апреля (12.00) – Рикки-Тикки-Тави Премьера 6+

29 апреля (19.00) – Bajki. Сказки для взрослых 16+

30 апреля (12.00, 17.00) – Золушка 6+

Начало вечерних спектаклей – 19.00, если не указано иное время.