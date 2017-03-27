Театр Эстрады им. А. Райкина представил репертуар на апрель 2017 года
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр Эстрады им. А. Райкина представил репертуар на апрель 2017 года.
1 апреля – Шоу для настоящих леди! 12+
2 апреля (12.00, 17.00) – Золушка 6+
3 апреля – «Разговоры за чашечкой чая с Н. Дроздовой». Юбилейный вечер н. а. России Георгия Штиля 12+
6, 7 апреля – Играем Фигаро! Премьера 12+
8 апреля – Кабаре «Медведь» 12+
9 апреля – Шуры-Муры 12+
12 апреля – Концерт для своих! Юрий Гальцев 12+
14 апреля – Здрасьте, я Ваша тетя! 12+
15 апреля (12.00) – Каштанка 3+
15 апреля (19.00) – Комедия на колесах, или Велодрама 12+
16 апреля (12.00, 17.00) – Мама-Кот 6+
19 апреля – Фрида 12+
20 апреля – Божественная комедия 16+
21 апреля – Когда мы были молодыми... 12+
23 апреля – Мнимый больной 16+
26 апреля – Фарс. Мажор Премьера 12+
27, 28 апреля – Феномены 12+
29 апреля (12.00) – Рикки-Тикки-Тави Премьера 6+
29 апреля (19.00) – Bajki. Сказки для взрослых 16+
30 апреля (12.00, 17.00) – Золушка 6+
Начало вечерних спектаклей – 19.00, если не указано иное время.