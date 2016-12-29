ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр Эстрады им. Аркадия Райкина представил репертуар на январь 2017-го.



1 (19.00) – Комедия на колёсах, или Велодрама (12+)

2 (12.00 и 17.00), 3 (12.00) – Золушка (6+)

3 (19.00) – Кабаре «Медведь» (12+)

4, 5 (12.00) – Каштанка (0+)

4 (19.00) – Шоу для настоящих леди! (12+)

5 (19.00) – Играем Фигаро! (12+) ПРЕМЬЕРА

6 (19.00) – Bajki. Сказки для взрослых (16+)

7 (12.00 и 17.00) – Мама-Кот (6+)

8 (19.00) – Фрида (6+)

25 (19.00) – Здрасьте, я Ваша тетя! (12+)

26 (19.00) – Феномены (12+)

27 (19.00) – Когда мы были молодыми... (12+)

28 (19.00) – Фарс. Мажор (12+) ПРЕМЬЕРА

29 (19.00) – Шуры-Муры (12+)





