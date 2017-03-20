Театр "КАРАМБОЛЬ" представил репертуар на апрель
20.03.2017, 15:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых "КАРАМБОЛЬ" представил репертуар на апрель месяц.
на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44
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1 апреля суббота
Начало в 12-00
ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ (Зарисовки с натуры)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
Либретто- Н.Голь
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков
6+
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2 апреля воскресенье
29 апреля суббота
Начало в 12-00
ГАДКИЙ УТЁНОК (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)
Пьеса и стихи – Н.Голь
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
6+
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8 апреля суббота
Начало в 12-00
БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)
Либретто- В.Ковалевский
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков
0+
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15 апреля суббота
Начало в 12-00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки
«Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)
Либретто- Т.Крамарова
Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова
0+
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22 апреля суббота
Начало в 12-00
ЖАР-ПТИЦА (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки и легенды о Жар-птице)
Пьеса и стихи – Н.Голь
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
6+
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30 апреля воскресенье
Начало в 12-00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (мюзикл в 2-х частях по сказке Е.Шварца)
Либретто - В.Уфлянд
Режиссёр-постановщик – В.Фурман
6+
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на сцене ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38
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Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс
6 апреля четверг
Начало в 19-00
ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ (мюзикл в 2-х актах)
Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
Алексей Франдетти
12+
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Максим Дунаевский
9 апреля воскресенье
начало в 12-00
МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ! (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории
П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)
Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев
Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе
6+
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Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ
на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44
____________________________________________________________________________
1 апреля суббота
Начало в 12-00
ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ (Зарисовки с натуры)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
Либретто- Н.Голь
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков
6+
_____________________________________________________________________________
2 апреля воскресенье
29 апреля суббота
Начало в 12-00
ГАДКИЙ УТЁНОК (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)
Пьеса и стихи – Н.Голь
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
6+
_____________________________________________________________________________
8 апреля суббота
Начало в 12-00
БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)
Либретто- В.Ковалевский
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков
0+
_____________________________________________________________________________
15 апреля суббота
Начало в 12-00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки
«Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)
Либретто- Т.Крамарова
Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова
0+
_____________________________________________________________________________
22 апреля суббота
Начало в 12-00
ЖАР-ПТИЦА (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки и легенды о Жар-птице)
Пьеса и стихи – Н.Голь
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
6+
_____________________________________________________________________________
30 апреля воскресенье
Начало в 12-00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (мюзикл в 2-х частях по сказке Е.Шварца)
Либретто - В.Уфлянд
Режиссёр-постановщик – В.Фурман
6+
_____________________________________________________________________________
на сцене ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38
____________________________________________________________________________
Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс
6 апреля четверг
Начало в 19-00
ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ (мюзикл в 2-х актах)
Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
Алексей Франдетти
12+
_________________________________________________________________________
Максим Дунаевский
9 апреля воскресенье
начало в 12-00
МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ! (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории
П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)
Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев
Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе
6+
_____________________________________________________________________________
Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ