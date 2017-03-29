Театр "КАРАМБОЛЬ" представил репертуар на июнь
29.03.2017, 09:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых "КАРАМБОЛЬ" представил репертуар на июнь месяц.
на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44
Ирина Брондз
3 июня суббота ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки
«Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)
Либретто- Т.Крамарова
Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова 0+
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
4 июня воскресенье ГАДКИЙ УТЁНОК
25 июня воскресенье (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)
начало в 12-00 Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
10 июня суббота БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)
Либретто- В.Ковалевский
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 0+
Ирина Брондз
11 июня воскресенье СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х частях по сказке Е.Шварца)
Либретто - В.Уфлянд 6+
Режиссёр-постановщик – В.Фурман
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
17 июня суббота ЧУДО- ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по сказкам и стихам К.И.Чуковского)
1 часть - «Тараканище»; «Федорино горе»
2 часть - «Бар-ма-лей!»
Режиссер-постановщик-засл.деят.искусств России К.Черноземов 0+
____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
ЖАР-ПТИЦА
18 июня воскресенье (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки
начало в 12-00 и легенды о Жар-птице)
Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
24 июня суббота ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ
начало в 12-00 (Зарисовки с натуры)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
Либретто- Н.Голь
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 6+
_____________________________________________________________________________
на сцене ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38
____________________________________________________________________________
Максим Дунаевский
МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!
12 июня понедельник (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории
начало в 12-00 П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)
Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев 6+
Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе _____________________________________________________________________________
Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс
28 июня среда ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ
29 июня четверг (мюзикл в 2-х актах)
начало в 19-00 Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
Алексей Франдетти 12+
_________________________________________________________________________
Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ
на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44
Ирина Брондз
3 июня суббота ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки
«Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)
Либретто- Т.Крамарова
Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова 0+
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
4 июня воскресенье ГАДКИЙ УТЁНОК
25 июня воскресенье (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)
начало в 12-00 Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
10 июня суббота БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)
Либретто- В.Ковалевский
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 0+
Ирина Брондз
11 июня воскресенье СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х частях по сказке Е.Шварца)
Либретто - В.Уфлянд 6+
Режиссёр-постановщик – В.Фурман
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
17 июня суббота ЧУДО- ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по сказкам и стихам К.И.Чуковского)
1 часть - «Тараканище»; «Федорино горе»
2 часть - «Бар-ма-лей!»
Режиссер-постановщик-засл.деят.искусств России К.Черноземов 0+
____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
ЖАР-ПТИЦА
18 июня воскресенье (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки
начало в 12-00 и легенды о Жар-птице)
Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
24 июня суббота ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ
начало в 12-00 (Зарисовки с натуры)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
Либретто- Н.Голь
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 6+
_____________________________________________________________________________
на сцене ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38
____________________________________________________________________________
Максим Дунаевский
МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!
12 июня понедельник (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории
начало в 12-00 П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)
Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев 6+
Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе _____________________________________________________________________________
Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс
28 июня среда ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ
29 июня четверг (мюзикл в 2-х актах)
начало в 19-00 Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
Алексей Франдетти 12+
_________________________________________________________________________
Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ