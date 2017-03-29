ОРЕАНДА-НОВОСТИ.  Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых "КАРАМБОЛЬ" представил репертуар на июнь месяц.


на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44          



                                                                      
                                                                                                          Ирина Брондз                                                                                                                                      
3 июня суббота                                   ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА   
начало в 12-00      (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки
                                          «Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)
                                                     Либретто- Т.Крамарова
                                              Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова    0+
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                                                                                                          Ирина Брондз                                                                                                                        
4 июня воскресенье                                         ГАДКИЙ УТЁНОК
25 июня воскресенье           (мюзикл в 2-х актах по мотивам  сказки Г.Х.Андерсена)   
начало в 12-00                                      Пьеса и стихи – Н.Голь                                       6+
                                               Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков    
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                                                                                                          Ирина Брондз                                                                                                                           
10 июня суббота                                      БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ    
начало в 12-00         (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)
                                                                Либретто- В.Ковалевский
                                           Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков    0+
                                                                               
                                                                                                          Ирина Брондз                                                                                                                      
11 июня воскресенье                      СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ     
начало в 12-00                      (мюзикл в 2-х частях по сказке Е.Шварца)
                                                             Либретто -  В.Уфлянд         6+
                                                   Режиссёр-постановщик – В.Фурман
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                                                                                                          Ирина Брондз                                                                                 
17 июня суббота                   ЧУДО- ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО  
начало в 12-00        (мюзикл в 2-х действиях по сказкам и стихам К.И.Чуковского)      
                                          1 часть - «Тараканище»; «Федорино горе»
                                                            2 часть - «Бар-ма-лей!»
                             Режиссер-постановщик-засл.деят.искусств России К.Черноземов             0+
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                                                                                                                  Ирина Брондз                                                                            
                                                                 ЖАР-ПТИЦА    
18 июня воскресенье     (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки  
начало в 12-00                                       и легенды о Жар-птице)
                                                         Пьеса и стихи – Н.Голь             6+
                                  Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков    
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                                                                                  Ирина Брондз
24 июня суббота                             ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ    
начало в 12-00                               (Зарисовки с натуры)
                         (мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
                                                            Либретто- Н.Голь
                              Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков            6+
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на сцене ДК им. Ленсовета   
 Каменноостровский  пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38
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                                                                                  Максим Дунаевский                                                                                                                                                                                             
                                           МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!
12 июня понедельник     (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории
начало в 12-00                 П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)
                                       Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев                               6+
Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе _____________________________________________________________________________
                                                                        Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс
28 июня среда                  ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ
29 июня четверг                                         (мюзикл в 2-х актах)
начало в 19-00            Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
                                                           Алексей Франдетти    12+
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Художественный руководитель театра   -  засл.деят.искусств России  ИРИНА БРОНДЗ    