ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых "КАРАМБОЛЬ" представил репертуар на май месяц.

на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44                                                                                
    




                                                                                                          Ирина Брондз
1 мая понедельник                      ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ    
начало в 12-00                               (Зарисовки с натуры)
                         (мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
                                                            Либретто- Н.Голь
                          Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков            6+
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                                                                                                          Ирина Брондз                                                                                  
6 мая суббота                     ЧУДО- ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО  
начало в 12-00        (мюзикл в 2-х действиях по сказкам и стихам К.И.Чуковского)      
                                          1 часть - «Тараканище»; «Федорино горе»
                                                       2 часть - «Бар-ма-лей!»
                 Режиссёр-постановщик-засл.деят.искусств России К.Черноземов             0+
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                                                                                                                  Ирина Брондз                                                                                                                                                                                                         
13 мая суббота                                       ГАДКИЙ УТЁНОК
начало в 12-00           (мюзикл в 2-х актах по мотивам  сказки Г.Х.Андерсена)   
                                                    Пьеса и стихи – Н.Голь                                       6+
                                        Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков    
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                                                                                                                  Ирина Брондз                                                                            
                                                                   ЖАР-ПТИЦА    
20 мая суббота           (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки  
начало в 12-00                                   и легенды о Жар-птице)
                                                         Пьеса и стихи – Н.Голь                                  6+
                                  Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков    
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на сцене ДК им. Ленсовета   
Каменноостровский  пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38
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                                                                                                              Александр Зацепин  
 11 мая четверг                                           31 ИЮНЯ                   12+                                              
 начало в 19-00                (мюзикл в 2-х действиях по новелле Джона Пристли)
                                                        Либретто- К.Фёдоров
                                          Режиссёр-постановщик – Борис Павлович         
    
                                                                                                                  Ирина Брондз                                                                                                                                                                          
14 мая воскресенье                           ТРИ ТОЛСТЯКА                    6+
начало в 12-00                          (Кукла наследника Тутти)
                         (мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа-сказки Юрия Олеши)
                                                          Либретто В.Вербина
                                           Режиссёр-постановщик-нар.арт.России С.Спивак
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                                                                                          Эндрю Ллойд Уэббер,Тим Райс
23 мая вторник                   ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ
начало в 19-00                                  (мюзикл в 2-х актах)
                                          Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
                                                           Алексей Франдетти            12+
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на сцене Дворца Белосельских-Белозерских
Невский пр., д.41 (ст.м. «Гостиный Двор», «Невский пр.»),тел.кассы: 315-52-36
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                                                 МЕЛОДИИ ЛЮБВИ
26 мая пятница                  (концертная программа в двух отделениях по страницам
начало  в 19-00            популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов)        12+                
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Художественный руководитель театра   -  засл.деят.искусств России  ИРИНА БРОНДЗ