Театр "КАРАМБОЛЬ" представил репертуар на май
29.03.2017, 09:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых "КАРАМБОЛЬ" представил репертуар на май месяц.
на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44
Ирина Брондз
1 мая понедельник ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ
начало в 12-00 (Зарисовки с натуры)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
Либретто- Н.Голь
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 6+
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Ирина Брондз
6 мая суббота ЧУДО- ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по сказкам и стихам К.И.Чуковского)
1 часть - «Тараканище»; «Федорино горе»
2 часть - «Бар-ма-лей!»
Режиссёр-постановщик-засл.деят.искусств России К.Черноземов 0+
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Ирина Брондз
13 мая суббота ГАДКИЙ УТЁНОК
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)
Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
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Ирина Брондз
ЖАР-ПТИЦА
20 мая суббота (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки
начало в 12-00 и легенды о Жар-птице)
Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
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на сцене ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38
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Александр Зацепин
11 мая четверг 31 ИЮНЯ 12+
начало в 19-00 (мюзикл в 2-х действиях по новелле Джона Пристли)
Либретто- К.Фёдоров
Режиссёр-постановщик – Борис Павлович
Ирина Брондз
14 мая воскресенье ТРИ ТОЛСТЯКА 6+
начало в 12-00 (Кукла наследника Тутти)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа-сказки Юрия Олеши)
Либретто В.Вербина
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России С.Спивак
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Эндрю Ллойд Уэббер,Тим Райс
23 мая вторник ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ
начало в 19-00 (мюзикл в 2-х актах)
Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
Алексей Франдетти 12+
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на сцене Дворца Белосельских-Белозерских
Невский пр., д.41 (ст.м. «Гостиный Двор», «Невский пр.»),тел.кассы: 315-52-36
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МЕЛОДИИ ЛЮБВИ
26 мая пятница (концертная программа в двух отделениях по страницам
начало в 19-00 популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов) 12+
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Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ
на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44
Ирина Брондз
1 мая понедельник ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ
начало в 12-00 (Зарисовки с натуры)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
Либретто- Н.Голь
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 6+
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
6 мая суббота ЧУДО- ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по сказкам и стихам К.И.Чуковского)
1 часть - «Тараканище»; «Федорино горе»
2 часть - «Бар-ма-лей!»
Режиссёр-постановщик-засл.деят.искусств России К.Черноземов 0+
____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
13 мая суббота ГАДКИЙ УТЁНОК
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)
Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
ЖАР-ПТИЦА
20 мая суббота (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки
начало в 12-00 и легенды о Жар-птице)
Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
_____________________________________________________________________________
на сцене ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38
____________________________________________________________________________
Александр Зацепин
11 мая четверг 31 ИЮНЯ 12+
начало в 19-00 (мюзикл в 2-х действиях по новелле Джона Пристли)
Либретто- К.Фёдоров
Режиссёр-постановщик – Борис Павлович
Ирина Брондз
14 мая воскресенье ТРИ ТОЛСТЯКА 6+
начало в 12-00 (Кукла наследника Тутти)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа-сказки Юрия Олеши)
Либретто В.Вербина
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России С.Спивак
_____________________________________________________________________________
Эндрю Ллойд Уэббер,Тим Райс
23 мая вторник ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ
начало в 19-00 (мюзикл в 2-х актах)
Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
Алексей Франдетти 12+
_________________________________________________________________________
на сцене Дворца Белосельских-Белозерских
Невский пр., д.41 (ст.м. «Гостиный Двор», «Невский пр.»),тел.кассы: 315-52-36
_____________________________________________________________________________
МЕЛОДИИ ЛЮБВИ
26 мая пятница (концертная программа в двух отделениях по страницам
начало в 19-00 популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов) 12+
_____________________________________________________________________________
Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ