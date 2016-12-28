____________________________________________________________________________

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых «КАРАМБОЛЬ» анонсировал репертуар на февраль 2017 года.

на сцене ДК им. Ленсовета

Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38

____________________________________________________________________________

Александр Зацепин

31 ИЮНЯ 12+

2 четверг (мюзикл в 2-х действиях по новелле Джона Пристли)

начало в 19-00 Либретто- К.Федоров

Режиссёр-постановщик – Борис Павлович

Эндрю Ллойд Уэббер,Тим Райс

15 среда ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ

начало в 19-00 (мюзикл в 2-х актах)

Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-

Алексей Франдетти 12+

_________________________________________________________________________

Максим Дунаевский

МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!

19 воскресенье (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории

начало в 12-00 П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)

Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев 6+

Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе _____________________________________________________________________________

на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала

Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44

____________________________________________________________________________

Ирина Брондз

ЖАР-ПТИЦА

11 суббота (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки

начало в 12-00 и легенды о Жар-птице)

Пьеса и стихи – Н.Голь 6+

Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков

________ _____________________________________________________________________

Ирина Брондз

18 суббота ЧУДО- ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО

начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по сказкам и стихам К.И.Чуковского)

1 часть - «Тараканище»; «Федорино горе»

2 часть - «Бар-ма-лей!»

Режиссёр-постановщик-засл.деят.искусств России К.Черноземов 0+

____________________________________________________________________________

Ирина Брондз

23 четверг СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

начало в 12-00 (мюзикл в 2-х частях по сказке Е.Шварца)

Либретто - В.Уфлянд 6+

Режиссёр-постановщик – В.Фурман

_____________________________________________________________________________

Ирина Брондз



24 пятница ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки

«Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)

Либретто- Т.Крамарова

Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова 0+

____________________________________________________________________________

Ирина Брондз

25 суббота ГАДКИЙ УТЁНОК

начало в 12-00 (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)

Пьеса и стихи – Н.Голь 6+

Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков

_____________________________________________________________________________

Ирина Брондз

26 воскресенье ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ

начало в 12-00 (Зарисовки с натуры)

(мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)

Либретто- Н.Голь

Режиссер-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 6+

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________

на сцене Дворца Белосельских-Белозерских

Невский пр., д.41 (ст.м. «Гостиный Двор», «Невский пр.»),тел.кассы: 315-52-36

_____________________________________________________________________________

МЕЛОДИИ ЛЮБВИ

24 пятница ( концертная программа в двух отделениях по страницам

начало в 19-00 популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов) 12+

_____________________________________________________________________________

Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ