ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых «КАРАМБОЛЬ» анонсировал репертуар на февраль 2017 года. 

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                              на сцене ДК им. Ленсовета  

 Каменноостровский  пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38

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                                                                           Александр Зацепин 

                                                     31 ИЮНЯ                   12+                                              

 2 четверг                 (мюзикл в 2-х действиях по новелле Джона Пристли)

начало в 19-00                                   Либретто- К.Федоров

                                     Режиссёр-постановщик – Борис Павлович                    

                                                                               

                                                                                                       Эндрю Ллойд Уэббер,Тим Райс

15 среда    ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ

начало в 19-00                                   (мюзикл в 2-х актах)

                                          Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-

                                                           Алексей Франдетти                                                   12+

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                                                                                                          Максим Дунаевский  

                                                             МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!                                                                                                                                                                                                                        

19 воскресенье              (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории

начало в 12-00                  П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)

                                  Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев                               6+

Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе _____________________________________________________________________________

        на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала

Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44     
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                                                                                            Ирина Брондз

                                                              ЖАР-ПТИЦА  

11  суббота           (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки 

начало в 12-00                                    и легенды о Жар-птице)

                                                         Пьеса и стихи – Н.Голь                                          6+

                                  Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков   

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                                                                                   Ирина Брондз                                                                                                                 

18 суббота       ЧУДО- ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО 

начало в 12-00        (мюзикл в 2-х действиях по сказкам и стихам К.И.Чуковского)     

                                          1 часть - «Тараканище»; «Федорино горе»

                                                      2 часть - «Бар-ма-лей!»

                 Режиссёр-постановщик-засл.деят.искусств России К.Черноземов             0+

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                                                                                   Ирина Брондз                                                                                                                         

23 четверг                СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ    

начало в 12-00                (мюзикл в 2-х частях по сказке Е.Шварца)

                                                             Либретто -  В.Уфлянд                                          6+

                               Режиссёр-постановщик – В.Фурман

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                                                                                   Ирина Брондз    

24 пятница                           ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА  

начало в 12-00      (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки

                                     «Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)

                                 Либретто- Т.Крамарова

                                              Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова                         0+

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                                                                                       Ирина Брондз                                                                                                                         

25 суббота                                   ГАДКИЙ УТЁНОК

начало в 12-00           (мюзикл в 2-х актах по мотивам  сказки Г.Х.Андерсена)  

                                                           Пьеса и стихи – Н.Голь                                          6+

                                        Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков   

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                                                                                     Ирина Брондз

26 воскресенье                  ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ   

начало в 12-00                               (Зарисовки с натуры)

                         (мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)

                                                            Либретто- Н.Голь

                          Режиссер-постановщик-нар.арт.России О.Леваков              6+

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                на сцене Дворца Белосельских-Белозерских

         Невский пр., д.41 (ст.м. «Гостиный Двор», «Невский пр.»),тел.кассы: 315-52-36

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                                                 МЕЛОДИИ ЛЮБВИ

24 пятница                  ( концертная программа в двух отделениях по страницам

начало  в 19-00            популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов)        12+               

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    Художественный руководитель театра   -  засл.деят.искусств России  ИРИНА БРОНДЗ    