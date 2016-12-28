Театр для детей и взрослых "КАРАМБОЛЬ" анонсировал репертуар на февраль
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на сцене ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )тел.кассы: 346-04-38
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Александр Зацепин
31 ИЮНЯ 12+
2 четверг (мюзикл в 2-х действиях по новелле Джона Пристли)
начало в 19-00 Либретто- К.Федоров
Режиссёр-постановщик – Борис Павлович
Эндрю Ллойд Уэббер,Тим Райс
15 среда ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ
начало в 19-00 (мюзикл в 2-х актах)
Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
Алексей Франдетти 12+
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Максим Дунаевский
МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!
19 воскресенье (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории
начало в 12-00 П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)
Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев 6+
Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе _____________________________________________________________________________
на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»),тел.кассы: 542-09-44
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Ирина Брондз
ЖАР-ПТИЦА
11 суббота (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки
начало в 12-00 и легенды о Жар-птице)
Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
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Ирина Брондз
18 суббота ЧУДО- ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по сказкам и стихам К.И.Чуковского)
1 часть - «Тараканище»; «Федорино горе»
2 часть - «Бар-ма-лей!»
Режиссёр-постановщик-засл.деят.искусств России К.Черноземов 0+
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Ирина Брондз
23 четверг СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х частях по сказке Е.Шварца)
Либретто - В.Уфлянд 6+
Режиссёр-постановщик – В.Фурман
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Ирина Брондз
24 пятница ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки
«Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)
Либретто- Т.Крамарова
Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова 0+
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Ирина Брондз
25 суббота ГАДКИЙ УТЁНОК
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)
Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
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Ирина Брондз
26 воскресенье ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКИ
начало в 12-00 (Зарисовки с натуры)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
Либретто- Н.Голь
Режиссер-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 6+
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на сцене Дворца Белосельских-Белозерских
Невский пр., д.41 (ст.м. «Гостиный Двор», «Невский пр.»),тел.кассы: 315-52-36
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МЕЛОДИИ ЛЮБВИ
24 пятница ( концертная программа в двух отделениях по страницам
начало в 19-00 популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов) 12+
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Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ