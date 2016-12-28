Театр для детей и взрослых "КАРАМБОЛЬ" анонсировал репертуар на январь
Ирина Брондз
ЖАР-ПТИЦА
15 воскресенье (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки
начало в 12-00 и легенды о Жар-птице)
Пьеса и стихи – Н.Голь 6+
Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков
_____________________________________________________________________________
Ирина Брондз
21 суббота БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)
Либретто- В.Ковалевский
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 0+
Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ