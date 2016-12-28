ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых «КАРАМБОЛЬ» анонсировал репертуар на январь 2017 года. Постановки будут показаны на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала, Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»).



Ирина Брондз

ЖАР-ПТИЦА

15 воскресенье (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки

начало в 12-00 и легенды о Жар-птице)

Пьеса и стихи – Н.Голь 6+

Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков

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Ирина Брондз

21 суббота БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ

начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)

Либретто- В.Ковалевский

Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков 0+

Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ