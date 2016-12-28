ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых «КАРАМБОЛЬ» анонсировал репертуар на январь 2017 года. Постановки будут показаны на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала, Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»).






                                                                                         
                                                                                                                       Ирина Брондз

                                                              ЖАР-ПТИЦА  

15  воскресенье           (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки 

начало в 12-00                                    и легенды о Жар-птице)

                                                         Пьеса и стихи – Н.Голь                                          6+

                                  Режиссёр-постановщик- нар.арт.России О.Леваков   

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                                                                                                                            Ирина Брондз                                                                        

21 суббота                   БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ      

начало в 12-00              (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)

                                                            Либретто- В.Ковалевский

                                           Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков                0+

                                                                                                                                                                     

Художественный руководитель театра   -  засл.деят.искусств России  ИРИНА БРОНДЗ    