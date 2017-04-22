Театр для детей и взрослых "Карамболь" покажет мюзикл "Три толстяка"
22.04.2017, 20:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» при участии дипломанта международных фестивалей молодёжного циркового коллектива «Ровесник» покажет мюзикл "Три толстяка (Кукла наследника Тутти)".
История разлучённых брата и сестры Тутти и Суок напомнит сказку, которую читали и видели в кино мамы и папы. Но сказку эту "Карамболь" расскажет на новый лад.
Цирк – это волшебный мир, где простой фонарь или театральный софит, если очень приглядеться, напомнит очертания планеты Сатурн. Надо только уметь это увидеть. Мир этот яркий, праздничный, «клоунский», иногда чуть грустный; ведь известно, что клоуны – самые грустные люди на свете. Спектакль "Три толстяка" о бродячих цирковых артистах – взрослых и детях, которые умеют жонглировать, показывать фокусы, танцевать степ, петь весёлые куплеты, лихо кувыркаться и выделывать акробатические трюки, но главное – они умеют любить. Если все взрослые и дети будут любить друг друга, то ни один мальчик на свете не вырастет с железным сердцем.
Санкт-Петербургский государственный
музыкальный театр для детей и взрослых
«Карамболь»
ТРИ ТОЛСТЯКА
(КУКЛА НАСЛЕДНИКА ТУТТИ)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа Ю.Олеши)
Либретто В.Вербина
Режиссёр-постановщик – нар.арт.России С.Спивак
Балетмейстер-постановщик – лаур.межд.конк. Э.Смирнов
Композитор – засл.деят.иск.России И.Брондз
Дирижёр – Д.Богданов, Р.Камалов
В спектакле заняты оркестр, балет и детская студия театра «Карамболь».
Спектакль – лауреат фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям»
Продолжительность – 2 ч. 20 мин.
Для детей старше 6 лет и взрослых.
История разлучённых брата и сестры Тутти и Суок напомнит сказку, которую читали и видели в кино мамы и папы. Но сказку эту "Карамболь" расскажет на новый лад.
Цирк – это волшебный мир, где простой фонарь или театральный софит, если очень приглядеться, напомнит очертания планеты Сатурн. Надо только уметь это увидеть. Мир этот яркий, праздничный, «клоунский», иногда чуть грустный; ведь известно, что клоуны – самые грустные люди на свете. Спектакль "Три толстяка" о бродячих цирковых артистах – взрослых и детях, которые умеют жонглировать, показывать фокусы, танцевать степ, петь весёлые куплеты, лихо кувыркаться и выделывать акробатические трюки, но главное – они умеют любить. Если все взрослые и дети будут любить друг друга, то ни один мальчик на свете не вырастет с железным сердцем.
Санкт-Петербургский государственный
музыкальный театр для детей и взрослых
«Карамболь»
ТРИ ТОЛСТЯКА
(КУКЛА НАСЛЕДНИКА ТУТТИ)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа Ю.Олеши)
Либретто В.Вербина
Режиссёр-постановщик – нар.арт.России С.Спивак
Балетмейстер-постановщик – лаур.межд.конк. Э.Смирнов
Композитор – засл.деят.иск.России И.Брондз
Дирижёр – Д.Богданов, Р.Камалов
В спектакле заняты оркестр, балет и детская студия театра «Карамболь».
Спектакль – лауреат фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям»
Продолжительность – 2 ч. 20 мин.
Для детей старше 6 лет и взрослых.