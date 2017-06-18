Теплая погода продержится в столице до середины недели
18.06.2017, 18:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новая рабочая неделя принесёт в столицу кратковременные дожди и похолодание. По информации Гидрометцентра России, днём в понедельник, 19 июня, температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов, возможен небольшой дождь. В отдельных районах ожидается гроза.
Во вторник потеплеет до плюс 24 градусов, будет облачно и местами пройдёт мелкий дождь. В среду температура воздуха начнёт опускаться. Днём в столице ожидается не больше плюс 20 градусов, возможны осадки.
Во второй половине недели немного похолодает. В четверг температура воздуха составит плюс 14–19 градусов, в пятницу - плюс 18 градусов. Также вероятны дожди.
Во вторник потеплеет до плюс 24 градусов, будет облачно и местами пройдёт мелкий дождь. В среду температура воздуха начнёт опускаться. Днём в столице ожидается не больше плюс 20 градусов, возможны осадки.
Во второй половине недели немного похолодает. В четверг температура воздуха составит плюс 14–19 градусов, в пятницу - плюс 18 градусов. Также вероятны дожди.