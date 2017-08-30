"Бородинская" пещера станет "особо охраняемым объектом" Хакасии
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вопрос о состоянии «Бородинской» пещеры и прилегающей к ней территории был задан главе Хакасии во время первой прямой линии, которая состоялась 21 июля в здании Республиканского музейно-культурного центра.
Житель Хакасии указал на то, что территория возле природного памятника находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно информации, предоставленной Управлением культуры, молодёжи и туризма администрации Боградского района Республики Хакасии (далее – Управление), на 2019 год запланирован перевод земельного участка, на котором находится «Бородинская» пещера, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов».
В настоящее время в бюджете района 2017 года денежных средств на содержание земельного участка, на котором расположена пещера, не заложено, но это не мешает волонтерам осуществлять уборку прилегающей территории от мусора и скашивание травы. Кроме того, ведется поиск инвестора для финансирования мероприятий по оказанию спелеоуслуг и демонстрации бесшумного лазерного шоу на данном объекте.
«Бородинская» пещера - самая большая пещера региона, которая расположена в Боградском районе, в 70 км от Абакана. Пещера была открыта в 1969 году, сразу привлекла внимание туристов и ученых. Впервые в Сибири там был найден пещерный жемчуг. Пещера оказалась легкодоступна, поэтому быстро стала самой посещаемой. Длина всех ходов пещеры около 1800 метров, глубина от входа - 86 метров. Пещера состоит из практически горизонтальной галереи больших гротов и небольших слепых ходов, отходящих от центральной галереи. Для посещения большей части пещеры не требуется специального снаряжения, за исключением касок, фонарей, перчаток и удобной обуви.