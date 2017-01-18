ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Редакция газеты The Art Newspaper Russia подвела итоги 2016 года и представила шорт-лист претендентов на премию, по три финалиста в каждой из пяти номинаций: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".

Миссия премии - выражение публичного признания представителям художественного сообщества. Один из важных критериев выбора победителей - включённость номинируемого проекта в мировой художественный контекст, его значение для представления российского искусства в международном арт-пространстве.

Выставка года

1. "Артмоссфера". Международная биеннале уличного искусства. Фонд RuArts в МВО "Манеж", Москва

Главная выставка биеннале собрала весь цвет стрит-арта у стен Кремля. За интернациональность, зрелищность и популяризацию самого демократичного жанра искусства.

2. "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина". Фонд Louis Vuitton, Париж

Две части знаменитой коллекции французских модернистов Сергея Щукина на время соединились в Париже. За дипломатический талант и зримый памятник выдающемуся коллекционеру.

3. "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо". Государственная Третьяковская галерея, Москва

42 произведения из собрания римских пап впервые в Москве. За впечатляющий пример обменного проекта с ведущими музеями мира.

Музей года

1. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Музей под натиском народной любви. За превращение Третьяковской галереи не только в лидирующий музей национального искусства, но и в место показа всего самого главного и интересного.

2. Московский музей современного искусства, Москва

Современность на наших глазах становится историей. За блестящую музеефикацию новых имен и актуальных художественных практик.

3. Институт русского реалистического искусства, Москва

К пятилетнему юбилею частный музей обновил экспозицию и усовершенствовал концепцию. За следование высоким стандартам музейного дела и новый взгляд на русский реализм.

Книга года

1. Авангардная музеология / Под ред. А. Жиляева. М.: VAC-press, 2015.

Как на месте традиционного музея создать нечто совершенно новое. За найденные примеры для подражания в области музейного строительства первой половины ХХ века.

2. Шабанов А. Передвижники: между коммерческим товариществом и художественным движением. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.

Новый взгляд на главную составляющую эстетической идентичности российского общества - искусство и деятельность передвижников. За правдивую историю Товарищества передвижников.

3. Кузьма Петров-Водкин и его школа (1920-1930-е) / Авт.-сост. И. И. Галеев. М.: Галеев-галерея, 2015.

Двухтомник, оформленный в красном, синем и жёлтом цвете в духе знаменитой "трёхцветки" - основы метода Петрова-Водкина. За открытие неизвестных прежде имён и деталей биографий художников.

Реставрация года

1. Рогир ван дер Вейден. "Святой Лука, рисующий Мадонну". XV век

2. Василий Маслов. Настенная живопись в доме Стройбюро в Королеве. 1930-1931 годы

3. Фрески церкви Благовещения на Городище в Новгороде. XII век

Личный вклад

1. Борис Минц

Председатель совета директоров О1 Group открыл в принадлежащем ему комплексе бывшей кондитерской фабрики "Большевик" в Москве Музей русского импрессионизма. За умение открыть новое в известном.

2. Благотворительный фонд В. Потанина, Ольга Свиблова и группа дарителей

Современное российское искусство подарено Центру Помпиду в Париже коллекционерами, кураторами и художниками. За щедрость и способность объединять.

3. Маргарита Пушкина

Идейный вдохновитель и основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow, сама коллекционер, приложила немало сил, чтобы вывести ее на высокий профессиональный уровень. За настойчивость и умение выбирать.

Лауреаты премии получат призы работы скульптора Сергея Шеховцова - статуэтки в виде перекрещивающихся, как стрелки часов, лондонского Биг-Бена и Спасской башни Московского Кремля, что подчеркивает синхронизацию России с мировым художественным процессом.

Имена победителей станут известны вечером 2 февраля 2017 года в ходе торжественной церемонии в Центральном Манеже.

The Art Newspaper Russia - часть самой компетентной в мире информационной сети в сфере искусства, единственное в России интернациональное издание, посвященное искусству. Выходит тиражом 70 тыс. экземпляров. Цель издания - включить русскоязычную аудиторию в мировой художественный контекст, помочь интеграции российского искусства в глобальную арт-систему.

В 2014 году Инна Баженова стала владельцем английской The Art Newspaper и всей международной лицензионной сети издания в Великобритании, Греции, Италии, Китае, России, США и Франции. Издания сети распространяются в 60 странах. Корреспонденты из 30 стран снабжают новостями и репортажами офисы в Афинах, Гонконге, Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Париже, Пекине и Турине.

В 2015 году международное издание об искусстве The Art Newspaper отмечало свое 25-летие. Празднования прошли в Лондоне (Британский музей), Нью-Йорке (Музей современного искусства, MoMA) и Санкт-Петербурге (Государственный Эрмитаж).

В этом году пять лет исполняется российской версии газеты - The Art Newspaper Russia - и одноименной премии в области искусства.