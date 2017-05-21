Торжественная церемония возвращения картин Исаака Левитана в дом-музей художника прошла в Плёсе
21.05.2017, 23:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В воскресенье, 21 мая, в Левитановском культурном центре состоялась торжественная церемония передачи в Дом-музей Исаака Левитана произведений художника, похищенных из экспозиции в августе 2014 года.
В музей возвращаются пять картин, найденных в конце 2016 года. Это четыре произведения из раннего творчества художника - "Овраг за забором", "Полустанок", "Речная заводь", "Розы" и поздняя работа "Тихая речка".
Последние несколько месяцев картины находились во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря на экспертизе и реставрации. По словам генерального директора центра Дмитрия Сергеева, с полотнами были проведены реставрационные работы, однако большого вмешательства, к счастью, не потребовалось.
Принявший участие в торжественной церемонии передачи картин заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин зачитал поздравительную телеграмму руководителя ведомства Владимира Мединского. В ней министр выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, принявших активное участие в поиске полотен, а также реставраторам Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, которые в короткий срок установили подлинность полотен и воссоздали их первоначальный облик. Сергей Обрывалин вручил благодарности Министерства культуры за вклад в сохранение культурного наследия в адрес сотрудников следственного управления УМВД России по Ивановской области Сергея Косынкина и Дмитрия Крылова. Награды были переданы начальнику регионального УМВД Андрею Лузину.
Губернатор Ивановской области Павел Коньков, выступая на торжественной церемонии, отметил, что два года, в течение которых шёл поиск похищенных картин, были очень тревожными. "Признаюсь, было немало скептиков, которые предрекали, что картины уже никогда не вернутся в музей. К счастью, они ошибались", - отметил глава региона. Он также подчеркнул, что случившаяся трагедия стала поводом для проведения дополнительной работы по обеспечению безопасности музейных собраний. "Все музеи региона прошли повторные проверки на техническую укрепленность. На укрепление зданий и обеспечение дополнительных мер охраны только Плёсского музея-заповедника было потрачено порядка 20 миллионов рублей, в том числе 7 миллионов - на Дом-музей Левитана", - добавил Павел Коньков. Глава региона также высоко оценил работу правоохранительных органов по поиску утраченных полотен Левитана.
Слова благодарности в адрес сотрудников УМВД высказал председатель Плёсского городского поселения Тимербулат Каримов.
Начальник регионального УМВД Андрей Лузин отметил грамотные действия своих подчинённых. Он рассказал, что сотрудники правоохранительного ведомства работали напряжённо, не считаясь с личным временем. "Вместе со всем регионом мы разделяли боль утраты бесценных полотен", - отметил Андрей Лузин. Глава ведомства вручил постановление о возврате пяти картин Исаака Левитана директору Плёсского музея-заповедника Алле Чаяновой.
Добавим, что картины займут своё место в Доме-музее Исаака Левитана уже послезавтра. Всего в собрании Плёсского музея-заповедника представлено 23 работы художника разных лет, из них 20 живописных и три графических.
В музей возвращаются пять картин, найденных в конце 2016 года. Это четыре произведения из раннего творчества художника - "Овраг за забором", "Полустанок", "Речная заводь", "Розы" и поздняя работа "Тихая речка".
Последние несколько месяцев картины находились во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря на экспертизе и реставрации. По словам генерального директора центра Дмитрия Сергеева, с полотнами были проведены реставрационные работы, однако большого вмешательства, к счастью, не потребовалось.
Принявший участие в торжественной церемонии передачи картин заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин зачитал поздравительную телеграмму руководителя ведомства Владимира Мединского. В ней министр выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, принявших активное участие в поиске полотен, а также реставраторам Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, которые в короткий срок установили подлинность полотен и воссоздали их первоначальный облик. Сергей Обрывалин вручил благодарности Министерства культуры за вклад в сохранение культурного наследия в адрес сотрудников следственного управления УМВД России по Ивановской области Сергея Косынкина и Дмитрия Крылова. Награды были переданы начальнику регионального УМВД Андрею Лузину.
Губернатор Ивановской области Павел Коньков, выступая на торжественной церемонии, отметил, что два года, в течение которых шёл поиск похищенных картин, были очень тревожными. "Признаюсь, было немало скептиков, которые предрекали, что картины уже никогда не вернутся в музей. К счастью, они ошибались", - отметил глава региона. Он также подчеркнул, что случившаяся трагедия стала поводом для проведения дополнительной работы по обеспечению безопасности музейных собраний. "Все музеи региона прошли повторные проверки на техническую укрепленность. На укрепление зданий и обеспечение дополнительных мер охраны только Плёсского музея-заповедника было потрачено порядка 20 миллионов рублей, в том числе 7 миллионов - на Дом-музей Левитана", - добавил Павел Коньков. Глава региона также высоко оценил работу правоохранительных органов по поиску утраченных полотен Левитана.
Слова благодарности в адрес сотрудников УМВД высказал председатель Плёсского городского поселения Тимербулат Каримов.
Начальник регионального УМВД Андрей Лузин отметил грамотные действия своих подчинённых. Он рассказал, что сотрудники правоохранительного ведомства работали напряжённо, не считаясь с личным временем. "Вместе со всем регионом мы разделяли боль утраты бесценных полотен", - отметил Андрей Лузин. Глава ведомства вручил постановление о возврате пяти картин Исаака Левитана директору Плёсского музея-заповедника Алле Чаяновой.
Добавим, что картины займут своё место в Доме-музее Исаака Левитана уже послезавтра. Всего в собрании Плёсского музея-заповедника представлено 23 работы художника разных лет, из них 20 живописных и три графических.