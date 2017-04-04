Транссибирский Арт-Фестиваль дал финальный аккорд в Новосибирске
04.04.2017, 15:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3 апреля в Новосибирске концертом Вадима Репина, Александра Бузлова и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Гинтараса Ринкявичуса завершился Транссибирский Арт-Фестиваль. За 20 дней события фестиваля – концерты и мастер-классы – посетило около 17 тысяч человек. Ещё 6 тыс. человек посмотрели онлайн-трансляции концертов фестиваля. Впервые в истории проекта билеты на большинство концертов были распроданы задолго до начала фестиваля.
3 апреля в Новосибирске завершился IV Транссибирский Арт-Фестиваль. Крупнейший в регионе музыкальный форум открылся 15 марта концертом, посвящённым 80-летию Новосибирской филармонии. Весь фестиваль в этом году был посвящён 80-летию Новосибирской области. Концерт Alma mater был посвящён 60-летию Новосибирской консерватории.
В программу форума вошли 15 концертных программ – 12 в Новосибирске и 3 в городах Новосибирской области – Ордынском, Искитиме и Бердске; два кинопоказа фильмов Бруно Монсенжона с участием автора и 20 мастер-классов звёзд фестиваля. В заключительном концерте фестиваля Вадим Репин, Александр Бузлов и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Гинтараса Ринкявичуса исполнили сочинения Чайковского и Брамса.
«Главный итог этого года – в том, что публика начала нам доверять. Из 12 концертов, которые прошли в Новосибирске были заранее распроданы 10, а два были близки к этому. Такой ситуации у нас не было пока никогда ранее. Раньше люди шли на известные им имена, теперь у нас есть ощущение, что для слушателей бренд фестиваля является гарантией того, что качество концерта будет высокое, вне зависимости от того, известен в Новосибирске солист или нет», - рассказал Олег Белый, директор фестиваля.
За 20 дней в Новосибирске выступило 68 приглашённых музыкантов из более чем 20 стран, 10 из них – дирижёры, в числе которых Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Лоренс Фостер, Гинтарас Ринкявичус, Илья Король, Андрис Пога и многие другие. В программе фестиваля было задействовано 11 новосибирских коллективов - это 670 человек. В первую очередь в их числе - коллективы Новосибирской филармонии: Новосибирский академический симфонический оркестр, принявший участие в пяти программах, Филармонический камерный оркестр, выступивший в двух концертах, Новосибирская хоровая капелла и струнный квартет Filarmonica. «Все эти люди пообщались – не только лично, но и творчески – с приезжающими звёздами, и нам кажется, что это не только один из итогов, но и одна из целей фестиваля», - отметил Олег Белый.
Слова благодарности Вадиму Репину, художественному руководителю фестиваля, произнёс на заключительном концерте Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий: «Вадим – не только уникальный мастер, но и человек, который умеет объединить вокруг себя. Благодаря ему к нам приезжают настоящие звёзды. Давайте скажем спасибо за его патриотизм, горячую искреннюю любовь к своей малой родине и желание сделать что-то доброе. Тем более приятно, что этот фестиваль посвящен 80-летию Новосибирской области».
Владимир Калужский, художественный руководитель Новосибирской филармонии, отметил: «Фестиваль – это окно в музыкальный мир, в этот раз оно было очень широко распахнуто, мы увидели и услышали очень многое. И Новосибирск как культурный город обогатился не только знакомством с выдающимися исполнителями, но и с тем, что в мире происходит с точки зрения исполнительских тенденций».
Новшеством IV Транссибирского Арт-Фестиваля стала мощная образовательная программа «Просто общайся со звездой», впервые реализованная в столь серьёзном масштабе. Её основной площадкой стала ДК «Энергия», в её программу вошли 20 мастер-классов и творческих встреч. Участие в мастер-классах приняли порядка 60 человек, а количество зрителей составило примерно 3,5 тысячи человек. В их числе - представители более чем 50 образовательных учреждений Новосибирской области, представители стран ближнего зарубежья, был даже один участник из Москвы, прилетевший специально на мастер-класс Александра Князева.
Программа форума включила мировую премьеру концерта Dreamdancer Энйотта Шнайдера, традиционный проект «Дети - детям», развернутую программу мастер-классов, программы камерной музыки, показы фильмов Бруно Монсенжона и творческую встречу с ним, а также другие события. Приглашенным коллективом фестиваля в этом году выступил Государственный камерный оркестр «Витуозы Москвы», на концерте которого Вадим Репин впервые сыграл дуэтом с руководителем коллектива Владимиром Спиваковым. Впервые в истории фестиваля в его программе прозвучало вокально-симфоническое сочинение - «Страсти по Иоанну» И. С. Баха в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, филармонического камерного оркестра и международной команды певцов под управлением Ильи Короля. В Новосибирске прошёл первый концерт, посвящённый предстоящему юбилею легендарного дирижёра Владимира Федосеева.
Завершила свою работу основная часть Фестиваля, традиционно проходящая в Новосибирске. В течение ближайшего месяца в рамках IV Транссибирского пройдут концерты в Санкт-Петербурге, Самаре, Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.
3 апреля в Новосибирске завершился IV Транссибирский Арт-Фестиваль. Крупнейший в регионе музыкальный форум открылся 15 марта концертом, посвящённым 80-летию Новосибирской филармонии. Весь фестиваль в этом году был посвящён 80-летию Новосибирской области. Концерт Alma mater был посвящён 60-летию Новосибирской консерватории.
В программу форума вошли 15 концертных программ – 12 в Новосибирске и 3 в городах Новосибирской области – Ордынском, Искитиме и Бердске; два кинопоказа фильмов Бруно Монсенжона с участием автора и 20 мастер-классов звёзд фестиваля. В заключительном концерте фестиваля Вадим Репин, Александр Бузлов и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Гинтараса Ринкявичуса исполнили сочинения Чайковского и Брамса.
«Главный итог этого года – в том, что публика начала нам доверять. Из 12 концертов, которые прошли в Новосибирске были заранее распроданы 10, а два были близки к этому. Такой ситуации у нас не было пока никогда ранее. Раньше люди шли на известные им имена, теперь у нас есть ощущение, что для слушателей бренд фестиваля является гарантией того, что качество концерта будет высокое, вне зависимости от того, известен в Новосибирске солист или нет», - рассказал Олег Белый, директор фестиваля.
За 20 дней в Новосибирске выступило 68 приглашённых музыкантов из более чем 20 стран, 10 из них – дирижёры, в числе которых Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Лоренс Фостер, Гинтарас Ринкявичус, Илья Король, Андрис Пога и многие другие. В программе фестиваля было задействовано 11 новосибирских коллективов - это 670 человек. В первую очередь в их числе - коллективы Новосибирской филармонии: Новосибирский академический симфонический оркестр, принявший участие в пяти программах, Филармонический камерный оркестр, выступивший в двух концертах, Новосибирская хоровая капелла и струнный квартет Filarmonica. «Все эти люди пообщались – не только лично, но и творчески – с приезжающими звёздами, и нам кажется, что это не только один из итогов, но и одна из целей фестиваля», - отметил Олег Белый.
Слова благодарности Вадиму Репину, художественному руководителю фестиваля, произнёс на заключительном концерте Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий: «Вадим – не только уникальный мастер, но и человек, который умеет объединить вокруг себя. Благодаря ему к нам приезжают настоящие звёзды. Давайте скажем спасибо за его патриотизм, горячую искреннюю любовь к своей малой родине и желание сделать что-то доброе. Тем более приятно, что этот фестиваль посвящен 80-летию Новосибирской области».
Владимир Калужский, художественный руководитель Новосибирской филармонии, отметил: «Фестиваль – это окно в музыкальный мир, в этот раз оно было очень широко распахнуто, мы увидели и услышали очень многое. И Новосибирск как культурный город обогатился не только знакомством с выдающимися исполнителями, но и с тем, что в мире происходит с точки зрения исполнительских тенденций».
Новшеством IV Транссибирского Арт-Фестиваля стала мощная образовательная программа «Просто общайся со звездой», впервые реализованная в столь серьёзном масштабе. Её основной площадкой стала ДК «Энергия», в её программу вошли 20 мастер-классов и творческих встреч. Участие в мастер-классах приняли порядка 60 человек, а количество зрителей составило примерно 3,5 тысячи человек. В их числе - представители более чем 50 образовательных учреждений Новосибирской области, представители стран ближнего зарубежья, был даже один участник из Москвы, прилетевший специально на мастер-класс Александра Князева.
Программа форума включила мировую премьеру концерта Dreamdancer Энйотта Шнайдера, традиционный проект «Дети - детям», развернутую программу мастер-классов, программы камерной музыки, показы фильмов Бруно Монсенжона и творческую встречу с ним, а также другие события. Приглашенным коллективом фестиваля в этом году выступил Государственный камерный оркестр «Витуозы Москвы», на концерте которого Вадим Репин впервые сыграл дуэтом с руководителем коллектива Владимиром Спиваковым. Впервые в истории фестиваля в его программе прозвучало вокально-симфоническое сочинение - «Страсти по Иоанну» И. С. Баха в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, филармонического камерного оркестра и международной команды певцов под управлением Ильи Короля. В Новосибирске прошёл первый концерт, посвящённый предстоящему юбилею легендарного дирижёра Владимира Федосеева.
Завершила свою работу основная часть Фестиваля, традиционно проходящая в Новосибирске. В течение ближайшего месяца в рамках IV Транссибирского пройдут концерты в Санкт-Петербурге, Самаре, Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.