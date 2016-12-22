Трёхмерная интерактивная панорама "Москва. Сорок первый. Контрнаступление" открылась на ВДНХ
22.12.2016, 12:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 21 декабря 2016 года по 10 января 2017 года на ВДНХ в Москве, в павильоне №57, где располагается исторический парк «Россия — моя история», можно увидеть трёхмерную панораму «Москва. Сорок первый. Контрнаступление». 3D-экспозиция посвящена 75-летию контрнаступления Красной армии во время Битвы за Москву.
Открытие 3D-экспозиции на ВДНХ приурочено к первой годовщине со дня запуска исторического парка на Главной выставке страны.
Трёхмерная панорама «Москва. 1941. Контрнаступление», созданная петербургской командой «Невский баталист», — одна из пяти подобных трёхмерных панорам в мире. Имеющая формат 1:1, она даст исключительную возможность совершить полное погружение в атмосферу крупнейшего сражения Великой Отечественной войны.
Открытие 3D-экспозиции на ВДНХ приурочено к первой годовщине со дня запуска исторического парка на Главной выставке страны.
Трёхмерная панорама «Москва. 1941. Контрнаступление», созданная петербургской командой «Невский баталист», — одна из пяти подобных трёхмерных панорам в мире. Имеющая формат 1:1, она даст исключительную возможность совершить полное погружение в атмосферу крупнейшего сражения Великой Отечественной войны.