Третьяковская галерея представит 18 шедевров византийского искусства из Греции
02.02.2017, 15:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экспозиция "Шедевры Византии", в которую войдут 18 византийских шедевров X-XV веков из греческих музейных и частных собраний, откроется 8 февраля, в рамках перекрестного Года России и Греции, в Третьяковской галерее. Среди участников выставочного проекта - Византийский и Христианский музеи в Афинах, Музей Бенаки.
На выставке можно увидеть иконы XII-XV веков - среди них "Воскрешение Лазаря", "Богоматерь с Младенцем" и "Иоанн Предтеча Ангел пустыни", а также кадильницу с изображением великомучеников Феодора и Димитрия, шитый покров на Святые Дары и два кодекса - Евангелия XIII и начала XIV века.
На выставке можно увидеть иконы XII-XV веков - среди них "Воскрешение Лазаря", "Богоматерь с Младенцем" и "Иоанн Предтеча Ангел пустыни", а также кадильницу с изображением великомучеников Феодора и Димитрия, шитый покров на Святые Дары и два кодекса - Евангелия XIII и начала XIV века.