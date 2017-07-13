ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи с 13 по 19 июля можно увидеть фильм-перфоманс "Манифесто", посвящённый истории искусства XX века.



Ранее «Манифесто» был презентован в виде инсталляций в музеях Сиднея, Мельбурна, Берлина и Нью-Йорка. Зрители могли одновременно смотреть несколько разных эпизодов, в каждом из которых зачитывали главные положения очередного манифеста.



В коллаже талантливого немецкого режиссера и удивительного художника Джулиана Роузфельдта встречаются художник Казимир Малевич, поэт Андре Бретон, скульптор Клас Ольденбург, хореограф Ивонна Райнер и другие представители мировой культуры. Показы проходят с субтитрами.



Кейт Бланшетт — двукратный призёр премии «Оскар» — выступит в образах 13 персонажей, которые произнесут манифесты выдающихся деятелей культуры ХХ века.