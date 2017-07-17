ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Третьяковская галерея расширила пешеходное пространство в Лаврушинском переулке. Музей открыл внутренний двор, который в течение нескольких десятков лет оставался закрытым. Он соединил Лаврушинский и Малый Толмачевский переулки в один пешеходный маршрут.

"Прогуливаясь по новому пешеходному маршруту, москвичи могут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века. Раньше эту сторону могли видеть только сотрудники музея, поскольку внутренний двор был закрыт", — рассказали в пресс-службе Государственной Третьяковской галереи.

Попасть во внутренний двор можно через арку в инженерном корпусе со стороны Лаврушинского переулка. До недавнего времени там были закрыты ворота. Выйти в Малый Толмачевский переулок горожане смогут через проход между церковью Святителя Николая и зданием Третьяковки.



В будущем внутреннюю территорию Третьяковской галереи планируется благоустроить, установить там лавочки и урны. Также двор станет площадкой для концертов и инсталляций.