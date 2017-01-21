ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставки "Валентин Серов" и "Иван Айвазовский" в Третьяковской галерее и выставка "Византия сквозь века" в Государственном Эрмитаже, которые в общей сложности посетили около 1,6 млн зрителей, принесли музеям 1 млрд рублей внебюджетных средств. Об этом сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский на съезде "Единой России".

"Эти выставки дали нашим музеям миллиард рублей дополнительных внебюджетных средств. И сокровища, которые хранятся в наших музеях, их также можно показывать, ведь это сборные выставки, они собрали эти выставки из регионов", - сказал он.

Третьяковская галерея в 2015-2016 годах установила два рекорда посещаемости: сначала это была выставка Валентина Серова, которую увидели около 486 тыс. зрителей, затем первое место заняла выставка Ивана Айвазовского: его знаменитые морские пейзажи посмотрели 599 тыс. посетителей музея. Сейчас этот проект представлен в Русском музее в Санкт-Петербурге. Выставку "Византия сквозь века", которая прошла в 2016 году в Государственном Эрмитаже при участии греческих музеев, монастырей и библиотек, посетили около полумиллиона человек.



В связи с этим, по мнению Владимира Мединского, "эффективное управление зачастую не менее важный элемент успеха, чем просто дополнительное финансирование".