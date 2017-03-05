Центр культурного развития откроется в Дрезне
05.03.2017, 15:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центр культурного развития (ЦКР) открылся в Дрезне Орехово-Зуевского района Подмосковья. В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр культуры Московской области Оксана Косарева, глава Орехово-Зуевского района Борис Егоров, заместитель директора департамента - начальник отдела строительства и реконструкции объектов культуры Минкультуры России Александр Сергадеев и другие гости.
"Это центр культурной жизни, куда со всех концов будут приходить горожане, люди всех поколений. И что очень важно – дети. Это первый Центр культурного развития в Московской области", – сказала на открытии Министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Экскурсию по зданию провела директор Центра Лидия Рожнова, продемонстрировав возможности учреждения, а также достижения детей и взрослых, которые продолжат заниматься в новом здании.
В 1937 году на территории городского поселения Дрезна был построен Дворец культуры. В 2000 году в результате пожара его помещения серьёзно пострадали, а в 2008 году произошло обрушение части здания. Новый Центр был построен на месте старого Дома культуры. Это первый проект, реализованный в рамках областной программы "Культура Подмосковья".
Название Центра - "Юбилейный" - выбрано по итогам голосования жителей. Многофункциональный центр площадью почти 1500 квадратных метров совмещает функции учреждения культуры, образовательного центра и общественного пространства.
В здании расположены актовый зал на 144 места, театр кукол, детская игровая, медиа-зал, малый зал, студии декоративно-прикладного творчества и ИЗО, кабинеты для сотрудников, технические помещения. Функционирует 42 клубных формирования, работают различные кружки, студии, творческие коллективы самодеятельного народного творчества.
Общий объём финансирования строительства центра составил около 133 миллионов рублей.
ЦКР "Юбилейный" – первый из 3-х Центров культурного развития на территории Московской области, реализованный Минкультуры России в рамках Программы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации.
"Это центр культурной жизни, куда со всех концов будут приходить горожане, люди всех поколений. И что очень важно – дети. Это первый Центр культурного развития в Московской области", – сказала на открытии Министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Экскурсию по зданию провела директор Центра Лидия Рожнова, продемонстрировав возможности учреждения, а также достижения детей и взрослых, которые продолжат заниматься в новом здании.
В 1937 году на территории городского поселения Дрезна был построен Дворец культуры. В 2000 году в результате пожара его помещения серьёзно пострадали, а в 2008 году произошло обрушение части здания. Новый Центр был построен на месте старого Дома культуры. Это первый проект, реализованный в рамках областной программы "Культура Подмосковья".
Название Центра - "Юбилейный" - выбрано по итогам голосования жителей. Многофункциональный центр площадью почти 1500 квадратных метров совмещает функции учреждения культуры, образовательного центра и общественного пространства.
В здании расположены актовый зал на 144 места, театр кукол, детская игровая, медиа-зал, малый зал, студии декоративно-прикладного творчества и ИЗО, кабинеты для сотрудников, технические помещения. Функционирует 42 клубных формирования, работают различные кружки, студии, творческие коллективы самодеятельного народного творчества.
Общий объём финансирования строительства центра составил около 133 миллионов рублей.
ЦКР "Юбилейный" – первый из 3-х Центров культурного развития на территории Московской области, реализованный Минкультуры России в рамках Программы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации.