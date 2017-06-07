Цикл концертов Навстречу юбилею ФИСИИ прозвучит в МГК
07.06.2017, 17:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Загадочная аббревиатура ФИСИИ расшифровывается непросто: Факультет исторического и современного исполнительского искусства — заповедная территория в Московской консерватории, уникальный, не имеющий аналогов пример в российском художественном образовании. Здесь выращивают питомцев особой породы — музыкантов, которые способны переноситься на "машине времени" в самые разные эпохи, моделируя исполнительские стили времён Баха, Моцарта, Шуберта, Кейджа. Для них барокко столь же современно, что и авангард, и наоборот.
"Нынешний всплеск интереса к барочной музыке, вообще к старой музыке — это всплеск современной культуры, когда нехватка современного ресурса или исчерпанность классическо-романтической музыки вынуждает искать что-то новое в прошлом, — размышляет один из основателей ФИСИИ, народный артист России, профессор Алексей Любимов. — Считаю, мы достигли огромнейших успехов: создали школу музыкантов очень высокого профессионального уровня, прежде всего, на клавесине и исторических фортепиано, траверс-флейте, скрипке и виолончели. Они стали победителями крупнейших международных конкурсов исполнителей на барочных инструментах".
Свой юбилейный фестиваль к 20-летию основания фисиишники назвали "Ломаем стереотипы", и это не бравада. Они смогли преодолеть суждения скептиков, считавших прогресс в искусстве необратимым и непререкаемым. Теперь исполнять фуги Баха на клавесине или сонаты Бетховена на хаммерклавире — признак "хорошего тона", востребованность выпускников факультета бесспорна, поскольку каждый — "штучный товар", разбирающийся не только в практике, но и в тонкостях истории и теории старинного исполнительства.
Три концерта, разумеется, не вмещают и доли того многоцветья творческих сил: тут задача изящнее — "зацепить" слушателя нетривиальным месседжем. 16 июня фестиваль откроется не помпезным парадом, а эфемерным клавесинным дуэтом "A&A". Анна Кискачи и Анастасия Антонова сыграют танцевальные пьесы в переложении для клавесина в 4 руки и двух клавесинов — от Пёрселла до Сен-Санса. 23 июня — транскрипции и оригиналы сочинений Доуленда, Шопена, Франка, которые приготовили Александр Браже (фортепиано), Алексей Стрельников (скрипка), Виталий Гребенников (вокал). Наконец 29 июня — самая эпатажная программа. "Американские горки", музыка для пианолы, рояля вплоть до подготовленного фортепиано, где объединятся мультиинструменталисты Алексей Любимов, Пётр Айду и Александр Зенин (пианола).
"Роль музыки меняется, — считает Алексей Любимов. — Выплескиваясь из неслышного и невидимого общего музыкального космоса, в котором она коренится, музыка принимает разные формы. Сначала это музыка традиционных культур, связанных с отправлением религиозных ритуалов. Там она играет роль связующего звена между человеческой душой и той сферой, куда эта душа должна стремиться. Музыка в этом смысле — даже уже не музыка в нашем понимании, это носитель духовного пути. Превращаясь в ходе истории в формы, отделённые от ритуальности, становясь искусством, она оказывается языком, который люди используют, говоря не только о божественном; они стремятся понять музыку саму по себе".
"Нынешний всплеск интереса к барочной музыке, вообще к старой музыке — это всплеск современной культуры, когда нехватка современного ресурса или исчерпанность классическо-романтической музыки вынуждает искать что-то новое в прошлом, — размышляет один из основателей ФИСИИ, народный артист России, профессор Алексей Любимов. — Считаю, мы достигли огромнейших успехов: создали школу музыкантов очень высокого профессионального уровня, прежде всего, на клавесине и исторических фортепиано, траверс-флейте, скрипке и виолончели. Они стали победителями крупнейших международных конкурсов исполнителей на барочных инструментах".
Свой юбилейный фестиваль к 20-летию основания фисиишники назвали "Ломаем стереотипы", и это не бравада. Они смогли преодолеть суждения скептиков, считавших прогресс в искусстве необратимым и непререкаемым. Теперь исполнять фуги Баха на клавесине или сонаты Бетховена на хаммерклавире — признак "хорошего тона", востребованность выпускников факультета бесспорна, поскольку каждый — "штучный товар", разбирающийся не только в практике, но и в тонкостях истории и теории старинного исполнительства.
Три концерта, разумеется, не вмещают и доли того многоцветья творческих сил: тут задача изящнее — "зацепить" слушателя нетривиальным месседжем. 16 июня фестиваль откроется не помпезным парадом, а эфемерным клавесинным дуэтом "A&A". Анна Кискачи и Анастасия Антонова сыграют танцевальные пьесы в переложении для клавесина в 4 руки и двух клавесинов — от Пёрселла до Сен-Санса. 23 июня — транскрипции и оригиналы сочинений Доуленда, Шопена, Франка, которые приготовили Александр Браже (фортепиано), Алексей Стрельников (скрипка), Виталий Гребенников (вокал). Наконец 29 июня — самая эпатажная программа. "Американские горки", музыка для пианолы, рояля вплоть до подготовленного фортепиано, где объединятся мультиинструменталисты Алексей Любимов, Пётр Айду и Александр Зенин (пианола).
"Роль музыки меняется, — считает Алексей Любимов. — Выплескиваясь из неслышного и невидимого общего музыкального космоса, в котором она коренится, музыка принимает разные формы. Сначала это музыка традиционных культур, связанных с отправлением религиозных ритуалов. Там она играет роль связующего звена между человеческой душой и той сферой, куда эта душа должна стремиться. Музыка в этом смысле — даже уже не музыка в нашем понимании, это носитель духовного пути. Превращаясь в ходе истории в формы, отделённые от ритуальности, становясь искусством, она оказывается языком, который люди используют, говоря не только о божественном; они стремятся понять музыку саму по себе".