Творческие коллективы Ульяновской области почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154
08.01.2017, 20:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лучшие творческие коллективы Ульяновской области приняли участие в концерте, посвященном памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154.
«Это значимое мероприятие, которое не только объединяет, но и делает нас сильнее и мудрее, помогает наполнять нам нашу жизнь истинным смыслом и духовным светом. Вера, любовь, милосердие – вот суть и основа, вокруг которой мы всегда объединены. Милосердие и благотворительность – это наши возрожденные и исконные традиции. Сегодняшний концерт, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе, завершает областную неделю добра. Наш регион богат своими талантами – сегодня на сцене выступали яркие коллективы и исполнители. Необходимо сделать всё, чтобы наш регион принял активное участие в восстановлении ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Это должно стать нашим общеобластным делом, поэтому предлагаю этот концерт проводить ежегодно и превратить его в своеобразный смотр региональных талантов. Уже на следующий год лучшие из лучших, как и в этом году, получат путёвку в концертную жизнь академического ансамбля имени А.В. Александрова», - отметил глава региона.
Концерт, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154,был задуман как посвящение коллегам из ансамбля имени А.В. Александрова, не раз выступавшим с гастролями в Ульяновской области, а также всем жертвам крушения самолета.
В рамках мероприятия Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» исполнил симфонию Петра Чайковского №5, арию D-dur Иоганна Баха, романс Шостаковича из кинофильма «Овод», Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» - произведение из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Государственный ансамбль народного танца «Волга» выступил с хореографической композицией «Лирический симбирский», а эстрадный балет Елены Барткайтис «Экситон» исполнил танец «Кораблик мечты». Программу продолжили выступления камерного мужского хора «Образ» «Нежность», а также номера-посвящения памяти земляка Александра Серова от студентов хореографического отделения Ульяновского колледжа культуры и искусства, где учился танцор ансамбля имени А.В. Александрова.
Напомним, в марте 2016 года ансамбль имени А.В. Александрова выступал в Ульяновске на 54-м Международном музыкальном фестивале «Мир, Эпоха, Имена…», а в декабре его художественный руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов открыл в регионе областное отделение Ассоциации духовых оркестров России и поздравил Ульяновский государственный оркестр «Держава» с юбилеем.
«Это значимое мероприятие, которое не только объединяет, но и делает нас сильнее и мудрее, помогает наполнять нам нашу жизнь истинным смыслом и духовным светом. Вера, любовь, милосердие – вот суть и основа, вокруг которой мы всегда объединены. Милосердие и благотворительность – это наши возрожденные и исконные традиции. Сегодняшний концерт, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе, завершает областную неделю добра. Наш регион богат своими талантами – сегодня на сцене выступали яркие коллективы и исполнители. Необходимо сделать всё, чтобы наш регион принял активное участие в восстановлении ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Это должно стать нашим общеобластным делом, поэтому предлагаю этот концерт проводить ежегодно и превратить его в своеобразный смотр региональных талантов. Уже на следующий год лучшие из лучших, как и в этом году, получат путёвку в концертную жизнь академического ансамбля имени А.В. Александрова», - отметил глава региона.
Концерт, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154,был задуман как посвящение коллегам из ансамбля имени А.В. Александрова, не раз выступавшим с гастролями в Ульяновской области, а также всем жертвам крушения самолета.
В рамках мероприятия Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» исполнил симфонию Петра Чайковского №5, арию D-dur Иоганна Баха, романс Шостаковича из кинофильма «Овод», Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» - произведение из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Государственный ансамбль народного танца «Волга» выступил с хореографической композицией «Лирический симбирский», а эстрадный балет Елены Барткайтис «Экситон» исполнил танец «Кораблик мечты». Программу продолжили выступления камерного мужского хора «Образ» «Нежность», а также номера-посвящения памяти земляка Александра Серова от студентов хореографического отделения Ульяновского колледжа культуры и искусства, где учился танцор ансамбля имени А.В. Александрова.
Напомним, в марте 2016 года ансамбль имени А.В. Александрова выступал в Ульяновске на 54-м Международном музыкальном фестивале «Мир, Эпоха, Имена…», а в декабре его художественный руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов открыл в регионе областное отделение Ассоциации духовых оркестров России и поздравил Ульяновский государственный оркестр «Держава» с юбилеем.