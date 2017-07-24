ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во всех столичных округах в этом году установят 3275 дополнительных уличных фонарей со светодиодными светильниками. Они появятся во дворах, на спортивных и детских площадках, а также в пожарных проездах. Также фонари устанавливают в центре города по программе «Моя улица». В этом году появится 3737 новых опор освещения, в том числе 1327 дополнительных. Среди них есть и копии исторических фонарей.

Новые фонари во дворах и на площадках будут светить тёплым белым светом. «Цветовая температура светодиодных светильников составляет 2700–2800 градусов по Кельвину. Такой свет приятен человеческому глазу, он не создаёт эффекта затемнённости ни для пешеходов, ни для автомобилистов. К тому же он имеет преимущество при освещении в условиях дождя и тумана, где, например, холодный белый свет менее эффективен», — рассказали в комплексе городского хозяйства.

Опоры наружного освещения в зависимости от места установки будут иметь разную высоту — от пяти до девяти метров. Самые мощные и высокие фонари поставят на спортивных площадках. Там, где проезд спецтехники затруднён, появятся восьмиметровые фонари со складывающейся опорой, которая позволяет, например, поменять лампу, не используя при этом кран.

Места для новых фонарей выбирали префектуры и управы, а также сами москвичи, которые оставляли обращения по поводу неисправного освещения на портале «Наш город».

В среднем в каждом округе появится порядка 300 дополнительных опор освещения. Больше всего новых фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках установят на западе (386) и юге (365) Москвы. В ЦАО будет 278 дополнительных опор, а в ТиНАО — 263.

Места для новых фонарей выбирали префектуры и управы, а также сами москвичи, которые оставляли обращения по поводу неисправного освещения на портале «Наш город».

В среднем в каждом округе появится порядка 300 дополнительных опор освещения. Больше всего новых фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках установят на западе (386) и юге (365) Москвы. В ЦАО будет 278 дополнительных опор, а в ТиНАО — 263.