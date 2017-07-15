ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 20 июля по 27 августа 2017 года музей «Дом Машарова» и Тюменское общество моделистов представят выставку «Карманная армия».



Посетители увидят порядка 100 предметов из личных коллекций моделистов Тюмени. От классической древности до XX века, с Запада и Востока, из мира фэнтези и советского детства пришли они, чтобы поделиться своими удивительными историями.



Военно-историческая миниатюра – отдельное огромное и невероятное интересное увлечение. Игра в солдатики существует уже не одну тысячу лет, уходя своей историей в далёкое прошлое. В археологических раскопках времён древней Греции, Рима и Египта учёные находят фигурки, которые по виду напоминали воинов. Изготавливали их из дерева, камня или бронзы. В средние века солдатиков начали делать из серебра и золота. Игрушки из такого материала стоили значительно дороже и предназначались лишь для царских семей и аристократов.