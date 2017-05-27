ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Детский духовой оркестр, состоящий из 1200 участников смотра детских коллективов исполнил известные мелодии у стен Московского Кремля. С приветствиями к юным музыкантам обратились Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец и Министр культуры России Владимир Мединский.

"Хочется пожелать одного: чтобы этот почин, который здесь начинается, такие концерты звучали как можно чаще. И не обязательно такие большие оркестры, а может быть и поменьше, но каждые выходные звучали на центральных площадях наших городов", - сказал глава Министерства культуры.

В свою очередь, Ольга Голодец рассказала, что движение духовых оркестров зародилось несколько лет назад. У его истоков стоял великий Валерий Михайлович Халилов. Она поблагодарила участников и руководителей коллективов – всего 40 ансамблей, которые приехали из 10 регионов России, за участие в смотре.

Музыканты исполнили известные произведения: "День Победы", "Славься", "Моя Москва", "Пусть всегда будет солнце", а также Гимн Российской Федерации. Оркестром руководил дирижёр Президентского оркестра, заслуженный артист России, подполковник Евгений Никитин.