ОРЕАНДА-НОВОСТИ На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут различные мероприятия. На Тверской площади построят вертеп — подобие пещеры, в которой, по преданию, родился Иисус Христос.



Уличные кукольные театры подготовили для горожан театрализованные мистерии и представления. На площади Революции пройдут шоу на льду с участием олимпийских чемпионов.



Одной из центральных площадок фестиваля, где москвичи смогут отметить Рождество, станет Тверская площадь. Здесь уже организована европейская рождественская ярмарка. Посетители могут узнать, как в разных странах проводят сочельник, и познакомиться с праздничными традициями Австрии, Чехии, Испании, Франции.



До 8 января здесь запланированы гуляния, посвящённые православному Рождеству. На площадке построят вертеп: пол выложат сеном, а в центре поставят деревянную люльку, которая будет подсвечиваться. Здесь же расположатся ростовые куклы в палестинских нарядах.