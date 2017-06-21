ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководство Большого театра России приняло решение оцифровать свой архив фотографий. В рамках второго этапа проекта «Открой историю Большого» специалистами будут отсканированы и опубликованы в сети Интернет редчайшие фотоснимки начала XX века, которые до этого были доступны лишь узкому кругу искусствоведов и хранителей фонда.

Первые оцифрованные фотоработы уже появились в базе данных Большого театра.

Кроме снимков, на которых изображены звёзды русского балета на сцене, в архиве есть и детские фотографии некоторых балерин. Так, уже оцифрован детский снимок Маргариты Кандауровой, которая танцевала в Большом театре с 1912 по 1941 годы.