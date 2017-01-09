Университетом Калгари представлена цифровая коллекция документов об арктических исследованиях и открытиях
09.01.2017, 15:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Университет Калгари (Канада) объявил о запуске цифровой коллекции документов об арктических исследованиях и открытиях 1800-х - начала 1900-х гг.
Коллекция включает в себя документы исследователя сэра Джона Франклина, например, оцифрованы 24 его письма, написанные в марте 1836 года.
Наряду с письмами Франклина, коллекция содержит такие материалы, как карты, рукописи, фотографии, эскизы и литографии, которые относятся к освоению Арктики в 1800-х и начале 1900-х гг. Одна из карт датирована 1595 годом.
Коллекция включает в себя документы исследователя сэра Джона Франклина, например, оцифрованы 24 его письма, написанные в марте 1836 года.
Наряду с письмами Франклина, коллекция содержит такие материалы, как карты, рукописи, фотографии, эскизы и литографии, которые относятся к освоению Арктики в 1800-х и начале 1900-х гг. Одна из карт датирована 1595 годом.