Уральский открытый фестиваль российского кино завершил приём заявок
18.07.2017, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Завершился приём заявок на 2-й Уральский открытый фестиваль российского кино, который пройдёт в Свердловской области со 2 по 8 сентября. Фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будут объявлены 20 августа.
Напомним, что Уральский открытый фестиваль российского кино проходит при поддержке главы региона Евгения Куйвашева. С инициативой проведения на Среднем Урале фестиваля игрового кино на заседании Совета по культуре при губернаторе Свердловской области в 2016 году выступил Союз кинематографистов. В итоге поддержанный главой региона кинофестиваль стал ключевым событием Года российского кино, на его проведение из областного бюджета было выделено 15 миллионов рублей.
В этом году в регламент фестиваля внесены изменения: в частности, дополнительно учрежден приз лучшему продюсеру. Жюри возглавит российский режиссер, сценарист, член киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя «КиноСоюза» Андрей Прошкин. Полный состав жюри станет известен в конце июля, имена экспертов назовут на пресс-конференции, посвященной подготовке к Уральскому открытому фестивалю российского кино.
Всего в рамках Уральского кинофестиваля в Екатеринбурге и городах Свердловской области будет показано более 70 фильмов, пройдут творческие встречи, круглые столы и специальные события. Планируется, что 25 августа полная программа мероприятий и расписание кинопоказов будут размещены на официальном сайте фестиваля.
«Мы ещё раз хотим показать, что есть достойное российское кино. А фестиваль является средством доставки фильма до зрителя. Хорошее российское кино, гостеприимство, обсуждение актуальных проблем фильмопроизводства - вот главные составляющие Уральского кинофестиваля. Всех стремящихся попасть на кинопоказы информируем: вход бесплатный, на все просмотры, на всех площадках. За небольшим исключением - это касается специальных событий, которые пройдут в рамках фестиваля. Нашим почётным гостем станет режиссёр Александр Сокуров. Он представит фильм Кантемира Балагова «Теснота», ставший одной из сенсаций Каннского международного кинофестиваля 2017 года и получившего там приз ФИПРЕССИ», - сказал директор Уральского открытого фестиваля российского кино Владимир Макеранец, отметив, что в программу фестиваля также войдёт ретроспектива фильмов Александра Сокурова.
Напомним, что в 2016 году в рамках кинофестиваля в восьми городах Свердловской области, на 16 площадках, было показано более 90 фильмов, которые, по словам организаторов, посмотрели более 50 тысяч человек. Уральский открытый фестиваль российского кино получил высокую оценку звёзд и экспертов отечественного кинематографа, в том числе народного артиста РСФСР, лауреата премии «Оскар» Владимира Меньшова, который возглавлял жюри 1-го Уральского открытого фестиваля российского кино. Президентом Уральского открытого фестиваля российского кино является народный артист России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, почетный член Российской Академии художеств Глеб Панфилов.
Напомним, что Уральский открытый фестиваль российского кино проходит при поддержке главы региона Евгения Куйвашева. С инициативой проведения на Среднем Урале фестиваля игрового кино на заседании Совета по культуре при губернаторе Свердловской области в 2016 году выступил Союз кинематографистов. В итоге поддержанный главой региона кинофестиваль стал ключевым событием Года российского кино, на его проведение из областного бюджета было выделено 15 миллионов рублей.
В этом году в регламент фестиваля внесены изменения: в частности, дополнительно учрежден приз лучшему продюсеру. Жюри возглавит российский режиссер, сценарист, член киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя «КиноСоюза» Андрей Прошкин. Полный состав жюри станет известен в конце июля, имена экспертов назовут на пресс-конференции, посвященной подготовке к Уральскому открытому фестивалю российского кино.
Всего в рамках Уральского кинофестиваля в Екатеринбурге и городах Свердловской области будет показано более 70 фильмов, пройдут творческие встречи, круглые столы и специальные события. Планируется, что 25 августа полная программа мероприятий и расписание кинопоказов будут размещены на официальном сайте фестиваля.
«Мы ещё раз хотим показать, что есть достойное российское кино. А фестиваль является средством доставки фильма до зрителя. Хорошее российское кино, гостеприимство, обсуждение актуальных проблем фильмопроизводства - вот главные составляющие Уральского кинофестиваля. Всех стремящихся попасть на кинопоказы информируем: вход бесплатный, на все просмотры, на всех площадках. За небольшим исключением - это касается специальных событий, которые пройдут в рамках фестиваля. Нашим почётным гостем станет режиссёр Александр Сокуров. Он представит фильм Кантемира Балагова «Теснота», ставший одной из сенсаций Каннского международного кинофестиваля 2017 года и получившего там приз ФИПРЕССИ», - сказал директор Уральского открытого фестиваля российского кино Владимир Макеранец, отметив, что в программу фестиваля также войдёт ретроспектива фильмов Александра Сокурова.
Напомним, что в 2016 году в рамках кинофестиваля в восьми городах Свердловской области, на 16 площадках, было показано более 90 фильмов, которые, по словам организаторов, посмотрели более 50 тысяч человек. Уральский открытый фестиваль российского кино получил высокую оценку звёзд и экспертов отечественного кинематографа, в том числе народного артиста РСФСР, лауреата премии «Оскар» Владимира Меньшова, который возглавлял жюри 1-го Уральского открытого фестиваля российского кино. Президентом Уральского открытого фестиваля российского кино является народный артист России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, почетный член Российской Академии художеств Глеб Панфилов.
Источник: http://www.midural.ru