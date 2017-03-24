Ушла из жизни народная артистка России Нина Оксентян
24.03.2017, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководство Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова с глубоким прискорбием сообщает, что 23 марта 2017 года на 101-м году жизни скончалась Нунэ Ованесовна Оксентьян, выдающийся музыкант и педагог, народная артистка России, профессор кафедры органа и клавесина.
Нина Ивановна Оксентян (Нино Ованесовна Оксентьян), народная артистка РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Ученица знаменитого Исайи Александровича Браудо, хранительница лучших традиций отечественного органного исполнительства. Наряду с сольными концертными программами выступала совместно со знаменитыми дирижёрами, инструменталистами, певцами. Участвовала в концертах Баховских торжеств (Лейпциг, 1950) наряду с Шостаковичем и Браудо. С 1950 года вела педагогическую деятельность в Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории. В течение многих лет была ассистентом Исайи Браудо. Гастролировала в городах Советского Союза и за рубежом. В восторженных отзывах российских и зарубежных критиков Нину Оксентян называли "фантастическим мастером органа", отмечая "выразительность и теплоту" звучания, великолепный вкус, виртуозность, "индивидуальное туше", "красоту и энергию" игры.
Нина Ивановна Оксентян (Нино Ованесовна Оксентьян), народная артистка РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Ученица знаменитого Исайи Александровича Браудо, хранительница лучших традиций отечественного органного исполнительства. Наряду с сольными концертными программами выступала совместно со знаменитыми дирижёрами, инструменталистами, певцами. Участвовала в концертах Баховских торжеств (Лейпциг, 1950) наряду с Шостаковичем и Браудо. С 1950 года вела педагогическую деятельность в Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории. В течение многих лет была ассистентом Исайи Браудо. Гастролировала в городах Советского Союза и за рубежом. В восторженных отзывах российских и зарубежных критиков Нину Оксентян называли "фантастическим мастером органа", отмечая "выразительность и теплоту" звучания, великолепный вкус, виртуозность, "индивидуальное туше", "красоту и энергию" игры.