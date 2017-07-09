Успенский собор и монастырь Свияжска включены в список ЮНЕСКО
09.07.2017, 17:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В польском городе Краков решением 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска включены в Список Всемирного наследия. Об этом, по традиции ударом молоточка, объявил председательствующий на заседании Посол Португалии В ЮНЕСКО Хосе Филип Мендос Морес Кабраль.
Номинационное досье "Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск" было представлено в Комитет Всемирного наследия в начале прошлого года. Масштабные восстановительные и реставрационные работы на острове-граде Свияжске, в том числе и в Успенском монастыре, также и подготовка номинационного досье были проведены при содействии Республиканского Фонда "Возрождение" под руководством Первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.
На заседаниях 41-й сессии Комитета Всемирного наследия в Кракове присутствует делегация Российской Федерации во главе с Постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО Александром Кузнецовым. В состав российской делегации также вошли заместитель Председателя Государственного Совета РТ, Исполнительный директор Республиканского Фонда "Возрождение" Татьяна Ларионова, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, глава Зеленодольского муниципального района и мэр города Зеленодольска Александр Тыгин, вице-президент Российского национального комитета ИКОМОС, проректор по научной работе Казанского института культуры Рафаэль Валеев, директор музея - заповедника "Казанский Кремль" Зиля Валеева, директор Свияжского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Артем Силкин.
Номинацию к обсуждению представила эксперт Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS (ИКОМОС) Сьюзен Деньер из Великобритании, которая в августе 2014 года побывала в Свияжске с консультативной миссией. Она вкратце охарактеризовала Успенский собор и монастырь, рассказала о реставрационных работах, проводимых в них и раскрыла всемирную универсальную ценность монастырского комплекса. "В целом ИКОМОС поддерживает номинацию Успенского монастыря для включения в Список Всемирного наследия", - сказала она, завершая своё выступление.
Затем свою поддержку выразили Постоянные представители стран-членов Комитета всемирного наследия при ЮНЕСКО: Ливана, Зимбабве, Казахстана, Финляндии, Турции и других стран.
С благодарственным словом от имени Российской Федерации выступил Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. Он поблагодарил Председателя 41-й сессии, членов Комитета Всемирного наследия, Центра Всемирного наследия, консультативные органы ЮНЕСКО, в частности ИКОМОС за поддержку включения объектов острова-града Свияжск в Список ЮНЕСКО.
"В этом мы видим признание всемирной универсальной ценности исторических сокровищ Успенского собора - фресок ХVI века. Остров-град Свияжск находится на территории Республики Татарстан и Российской Федерации. Не случайно что в Республике Татарстан уже есть два объекта, которые включены в Список ЮНЕСКО. Первый - это Казанский Кремль, где расположены рядом православный собор и мусульманская мечеть. Второй - древний город Болгар, где официально был принят Ислам. А сегодня принимается третий - жемчужина христианства Успенский собор и монастырь Свияжска. Эти три объекта - проявление мудрой политики руководства Татарстана по укреплению мира и согласия между разными религиями, это особо актуально в сегодняшнем мире, полном конфликтов на религиозной почве. Татарстан также является верным партнером ЮНЕСКО, это сотрудничество - пример воплощения в жизнь высоких ценностей ЮНЕСКО. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить делегацию Республики Татарстан за профессиональную работу по подготовке номинации", - сказал он.
Успенский монастырь стал 29-м российским объектом, включённым в Список ЮНЕСКО. 28-м стал природный объект "Ландшафты Даурии", расположенный на территории России и Монголии, который 7 июля также был признан Всемирным наследием.
Напомним, Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря XVI-XIX в. Строительство собора осуществлялось с 1556 по 1560 г. псковскими мастерами под руководством архитектора Постника Яковлева. В интерьере собора сохранился полный цикл настенной фресковой росписи второй половины XVI - начала XVII века площадью 1080 кв метров, иконостас с иконами XVI -XVII вв. фресковый и архитектурный ансамбль являются отражением нового направления в русском искусстве и амбициозной культурно- цивилизационной идеологии, инициированной Русским государством в XVI -XVII вв. Идеологическая программа, иерархичность, монументальность, высокое художественное мастерство исполнения, стиль фресок демонстрирует пример особого направления развития христианского искусства России и Европы. Уникальность фресок состоит и в том, что они являются графическим отражением решений Стоглавого собора 1551 г., соборов 1553-1555 гг.,
историческое значение которых важно не только России, но и в целом для восточно- православной церкви и истории иконописи. Предпочтение определённых иконографических вариантов восходит к широкому просветительскому характеру программы росписи храма и подтверждает контакты с православным Востоком. Успенский монастырь представляет собой единый архитектурно-художественный комплекс с документально, археологически и научно обоснованной засвидетельствованной историей, историко-культурной и архитектурной структурой, природным ландшафтом и многовековой преемственностью функционального использования в культурно-духовных целях.
Номинационное досье "Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск" было представлено в Комитет Всемирного наследия в начале прошлого года. Масштабные восстановительные и реставрационные работы на острове-граде Свияжске, в том числе и в Успенском монастыре, также и подготовка номинационного досье были проведены при содействии Республиканского Фонда "Возрождение" под руководством Первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.
На заседаниях 41-й сессии Комитета Всемирного наследия в Кракове присутствует делегация Российской Федерации во главе с Постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО Александром Кузнецовым. В состав российской делегации также вошли заместитель Председателя Государственного Совета РТ, Исполнительный директор Республиканского Фонда "Возрождение" Татьяна Ларионова, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, глава Зеленодольского муниципального района и мэр города Зеленодольска Александр Тыгин, вице-президент Российского национального комитета ИКОМОС, проректор по научной работе Казанского института культуры Рафаэль Валеев, директор музея - заповедника "Казанский Кремль" Зиля Валеева, директор Свияжского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Артем Силкин.
Номинацию к обсуждению представила эксперт Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS (ИКОМОС) Сьюзен Деньер из Великобритании, которая в августе 2014 года побывала в Свияжске с консультативной миссией. Она вкратце охарактеризовала Успенский собор и монастырь, рассказала о реставрационных работах, проводимых в них и раскрыла всемирную универсальную ценность монастырского комплекса. "В целом ИКОМОС поддерживает номинацию Успенского монастыря для включения в Список Всемирного наследия", - сказала она, завершая своё выступление.
Затем свою поддержку выразили Постоянные представители стран-членов Комитета всемирного наследия при ЮНЕСКО: Ливана, Зимбабве, Казахстана, Финляндии, Турции и других стран.
С благодарственным словом от имени Российской Федерации выступил Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. Он поблагодарил Председателя 41-й сессии, членов Комитета Всемирного наследия, Центра Всемирного наследия, консультативные органы ЮНЕСКО, в частности ИКОМОС за поддержку включения объектов острова-града Свияжск в Список ЮНЕСКО.
"В этом мы видим признание всемирной универсальной ценности исторических сокровищ Успенского собора - фресок ХVI века. Остров-град Свияжск находится на территории Республики Татарстан и Российской Федерации. Не случайно что в Республике Татарстан уже есть два объекта, которые включены в Список ЮНЕСКО. Первый - это Казанский Кремль, где расположены рядом православный собор и мусульманская мечеть. Второй - древний город Болгар, где официально был принят Ислам. А сегодня принимается третий - жемчужина христианства Успенский собор и монастырь Свияжска. Эти три объекта - проявление мудрой политики руководства Татарстана по укреплению мира и согласия между разными религиями, это особо актуально в сегодняшнем мире, полном конфликтов на религиозной почве. Татарстан также является верным партнером ЮНЕСКО, это сотрудничество - пример воплощения в жизнь высоких ценностей ЮНЕСКО. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить делегацию Республики Татарстан за профессиональную работу по подготовке номинации", - сказал он.
Успенский монастырь стал 29-м российским объектом, включённым в Список ЮНЕСКО. 28-м стал природный объект "Ландшафты Даурии", расположенный на территории России и Монголии, который 7 июля также был признан Всемирным наследием.
Напомним, Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря XVI-XIX в. Строительство собора осуществлялось с 1556 по 1560 г. псковскими мастерами под руководством архитектора Постника Яковлева. В интерьере собора сохранился полный цикл настенной фресковой росписи второй половины XVI - начала XVII века площадью 1080 кв метров, иконостас с иконами XVI -XVII вв. фресковый и архитектурный ансамбль являются отражением нового направления в русском искусстве и амбициозной культурно- цивилизационной идеологии, инициированной Русским государством в XVI -XVII вв. Идеологическая программа, иерархичность, монументальность, высокое художественное мастерство исполнения, стиль фресок демонстрирует пример особого направления развития христианского искусства России и Европы. Уникальность фресок состоит и в том, что они являются графическим отражением решений Стоглавого собора 1551 г., соборов 1553-1555 гг.,
историческое значение которых важно не только России, но и в целом для восточно- православной церкви и истории иконописи. Предпочтение определённых иконографических вариантов восходит к широкому просветительскому характеру программы росписи храма и подтверждает контакты с православным Востоком. Успенский монастырь представляет собой единый архитектурно-художественный комплекс с документально, археологически и научно обоснованной засвидетельствованной историей, историко-культурной и архитектурной структурой, природным ландшафтом и многовековой преемственностью функционального использования в культурно-духовных целях.
Источник: http://prav.tatarstan.ru