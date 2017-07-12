ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Историко-географический регион Даурия, расположенный на территории России и Монголии, а также Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в России пополнили Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня в Кракове завершилась 41-я сессия Комитета Всемирного наследия. Его участники приняли решение о включении 21 нового объекта в этот престижный Список ЮНЕСКО. Они обсудили состояние сохранности уже включённых объектов, а также проанализировали многие другие вопросы, касающиеся реализации Конвенции об охране Всемирного наследия.

В числе новых объектов, пополнивших Список Всемирного наследия на этой сессии, - историко-географический регион Даурия, расположенный на территории России и Монголии, а также Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Российской Федерации.

Участники этой сессии постановили расширить территорию целого ряда объектов из Списка Всемирного наследия. В их числе Девственные буковые леса Карпат и реликтовые буковые леса Германии, которые протянулись по территории нескольких стран, включая Украину.

В Кракове Комитет Всемирного наследия принял решение исключить Гелатский монастырь в Грузии из Списка Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

На сегодняшний день этот Список ЮНЕСКО насчитывает 1073 объектов в странах-участницах Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.