Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в России пополнили Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12.07.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Историко-географический регион Даурия, расположенный на территории России и Монголии, а также Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в России пополнили Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня в Кракове завершилась 41-я сессия Комитета Всемирного наследия. Его участники приняли решение о включении 21 нового объекта в этот престижный Список ЮНЕСКО. Они обсудили состояние сохранности уже включённых объектов, а также проанализировали многие другие вопросы, касающиеся реализации Конвенции об охране Всемирного наследия.
В числе новых объектов, пополнивших Список Всемирного наследия на этой сессии, - историко-географический регион Даурия, расположенный на территории России и Монголии, а также Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Российской Федерации.
Участники этой сессии постановили расширить территорию целого ряда объектов из Списка Всемирного наследия. В их числе Девственные буковые леса Карпат и реликтовые буковые леса Германии, которые протянулись по территории нескольких стран, включая Украину.
В Кракове Комитет Всемирного наследия принял решение исключить Гелатский монастырь в Грузии из Списка Всемирного наследия, находящегося под угрозой.
На сегодняшний день этот Список ЮНЕСКО насчитывает 1073 объектов в странах-участницах Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.
Сегодня в Кракове завершилась 41-я сессия Комитета Всемирного наследия. Его участники приняли решение о включении 21 нового объекта в этот престижный Список ЮНЕСКО. Они обсудили состояние сохранности уже включённых объектов, а также проанализировали многие другие вопросы, касающиеся реализации Конвенции об охране Всемирного наследия.
В числе новых объектов, пополнивших Список Всемирного наследия на этой сессии, - историко-географический регион Даурия, расположенный на территории России и Монголии, а также Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Российской Федерации.
Участники этой сессии постановили расширить территорию целого ряда объектов из Списка Всемирного наследия. В их числе Девственные буковые леса Карпат и реликтовые буковые леса Германии, которые протянулись по территории нескольких стран, включая Украину.
В Кракове Комитет Всемирного наследия принял решение исключить Гелатский монастырь в Грузии из Списка Всемирного наследия, находящегося под угрозой.
На сегодняшний день этот Список ЮНЕСКО насчитывает 1073 объектов в странах-участницах Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.
Источник: ООН