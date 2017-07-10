ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 июля 2017 года в городе Краков (Польша) решением 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска в Татарстане были включены в Список Всемирного наследия. Об этом объявил председательствующий на заседании посол Португалии в ЮНЕСКО Хосе Филип Мендос Морес Кабраль.

Номинационное досье «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск» было представлено в Комитет Всемирного наследия в начале прошлого года. Масштабные восстановительные и реставрационные работы на острове-граде Свияжске, в том числе в Успенском монастыре, и подготовка номинационного досье были проведены при содействии республиканского Фонда «Возрождение» под руководством Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

На заседаниях 41-й сессии Комитета Всемирного наследия в Кракове присутствует делегация Российской Федерации во главе с постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО Александром Кузнецовым. В состав российской делегации входят: заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан (РТ), исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова; заместитель министра культуры РТ Светлана Персова; глава Зеленодольского муниципального района РТ, мэр города Зеленодольска Александр Тыгин; вице-президент Российского национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS (ИКОМОС), проректор по научной работе Казанского института культуры Рафаэль Валеев; директор музея-заповедника «Казанский кремль» Зиля Валеева; директор Свияжского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Артем Силкин.

Номинацию к обсуждению представила эксперт Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS Сьюзен Деньер (Великобритания), которая в августе 2014 года побывала в Свияжске с консультативной миссией. Она вкратце охарактеризовала Успенский собор и монастырь, рассказала о проводимых реставрационных работах и особой ценности монастырского комплекса и отметила, что ICOMOS поддерживает номинацию Успенского монастыря для включения в Список Всемирного наследия.

Поддержку номинации также выразили постоянные представители стран-членов Комитета всемирного наследия при ЮНЕСКО: Ливана, Зимбабве, Казахстана, Финляндии, Турции и других стран.

От имени Российской Федерации выступил Александр Кузнецов. Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО поблагодарил председателя 41-й сессии, членов Комитета Всемирного наследия, Центра Всемирного наследия, консультативные органы ЮНЕСКО, в частности, ICOMOS за поддержку включения объектов острова-града Свияжск в Список ЮНЕСКО: «В этом мы видим признание всемирной универсальной ценности исторических сокровищ Успенского собора — фресок ХVI века. Остров-град Свияжск находится на территории Республики Татарстан и Российской Федерации. Не случайно, что в Республике Татарстан уже есть два объекта, которые включены в Список ЮНЕСКО. Первый — это Казанский кремль, где рядом расположены православный собор и мусульманская мечеть. Второй — древний город Болгар, где официально был принят ислам. А сегодня принимается третий — жемчужина христианства Успенский собор и монастырь Свияжска. Эти три объекта — проявление мудрой политики руководства Татарстана по укреплению мира и согласия между разными религиями, что особенно актуально в сегодняшнем мире, полном конфликтов на религиозной почве».

«Татарстан также является верным партнёром ЮНЕСКО. Это сотрудничество — пример воплощения в жизнь высоких ценностей ЮНЕСКО. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить делегацию Республики Татарстан за профессиональную работу по подготовке номинации», — сказал А. Кузнецов.

Успенский монастырь стал 29-м российским объектом, включённым в Список ЮНЕСКО.