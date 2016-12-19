Установлены опоры парящего моста в парке "Зарядье"
19.12.2016, 20:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершилась установка постоянных опор парящего моста, который свяжет парк "Зарядье" с набережной Москвы-реки. Сейчас возводят временные опоры на Москворецкой набережной.
"Кроме того, в декабре планируется завершить строительство подземного паркинга на 430 машино-мест. Там осталось смонтировать внутренние инженерные системы", - отметил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, в павильоне медиацентра делают витражи и гидроизоляцию. Застеклён вход в ледяную пещеру, установлены фонари, ведутся штукатурные работы.
"Недавно на территорию парка привезли котельную со стройплощадки "Лужников". Благодаря этому появилась возможность пустить тепло в строящиеся объекты и выполнять внутреннюю отделку в зимнее время", - пояснил руководитель Департамента строительства.
В парке также начали формировать ландшафтные зоны. Сюда привезли 90 процентов песка и начали укладывать плодородный грунт. Кроме того, уже высадили более 100 берёз, елей и сосен. Это крупномеры - взрослые деревья высотой от трёх до 15 метров. Всего в парке должно появиться 650 деревьев.
"Зарядье" соединит пешеходные и туристические маршруты Москвы от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Здесь появятся ледяная пещера, здание филармонии со стеклянным куполом-теплицей на крыше. Вход на территорию парка будет бесплатным и круглосуточным. Парк "Зарядье" планируют открыть в 2017 году.
"Кроме того, в декабре планируется завершить строительство подземного паркинга на 430 машино-мест. Там осталось смонтировать внутренние инженерные системы", - отметил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, в павильоне медиацентра делают витражи и гидроизоляцию. Застеклён вход в ледяную пещеру, установлены фонари, ведутся штукатурные работы.
"Недавно на территорию парка привезли котельную со стройплощадки "Лужников". Благодаря этому появилась возможность пустить тепло в строящиеся объекты и выполнять внутреннюю отделку в зимнее время", - пояснил руководитель Департамента строительства.
В парке также начали формировать ландшафтные зоны. Сюда привезли 90 процентов песка и начали укладывать плодородный грунт. Кроме того, уже высадили более 100 берёз, елей и сосен. Это крупномеры - взрослые деревья высотой от трёх до 15 метров. Всего в парке должно появиться 650 деревьев.
"Зарядье" соединит пешеходные и туристические маршруты Москвы от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Здесь появятся ледяная пещера, здание филармонии со стеклянным куполом-теплицей на крыше. Вход на территорию парка будет бесплатным и круглосуточным. Парк "Зарядье" планируют открыть в 2017 году.