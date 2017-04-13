ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ансамбль «Русский Ренессанс» 16 апреля выступит с концертом в театре «АпАРТе» (сцена на Таганке). В программе «Утомлённые Folk’ом» — современная музыка, джаз, мелодии из фильмов, аргентинское танго и не только.

На балалайке, баяне, аккордине, контрабасе и домре музыканты исполнят произведения Ришара Гальяно, Дюка Эллингтона, Рюити Сакамото, Джанго Рейнхардта и других композиторов.

«Русский Ренессанс» играет в стиле кроссовер или фьюжен. Репертуар коллектива интересен и оригинален благодаря непривычным для русских инструментов направлениям.

Мировые музыкальные шедевры в исполнении ансамбля получают новый неповторимый характер. А дополняет всё это невероятная энергетика и мастерство, отточенное на многих престижных международных конкурсах.

Начало концерта в 19:00.