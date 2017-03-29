ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москомархитектура утвердила внешний облик летнего амфитеатра на две тысячи человек в «Зарядье», а также дизайн малых архитектурных форм парка.

В нём установят широкие ступени для отдыха, светящиеся скамьи, лавочки, созданные по индивидуальному проекту. Они разработаны победителем конкурса 2012 года на проект парка «Зарядье». Лавочки выполнены из природных материалов, преимущественно из дуба и камня. Самым крупным объектом станет летний амфитеатр на две тысячи мест.

«Амфитеатр будет представлять собой спускающуюся с холма к сцене ступенчатую ландшафтную конструкцию. Зрительные места сделают из дерева», — рассказал главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка Сергей Кузнецов.

Дорожки между рядами планируется засыпать мелкой галькой, она станет частью дренажной системы. «Амфитеатр впишется в природный ландшафт парка. Все элементы “Зарядья” будут подчинены основной концепции: зелёный оазис в центре бурлящего мегаполиса», — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Амфитеатр накроют куполом — стеклянной корой, чтобы защитить посетителей парка от дождей. Рядом со сценой установят медиаэкран. В амфитеатре будут проводить кинопоказы, концерты, лекции и другие мероприятия.

По всей территории парка «Зарядье» планируется расставить несколько сотен дизайнерских скамеек. Некоторые будут повторять форму тропинок парка. Лавочки и сиденья с подсветкой также разместят на центральных аллеях во всех ландшафтных зонах парка. Все подобные элементы будут производиться в России.

Открыть парк «Зарядье» планируется в этом году — к 870-летию Москвы. Он соединит пешеходные и туристические маршруты — от улицы Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным.