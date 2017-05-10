VI конференция Этномузыкология пройдёт с 15 по 18 мая в СПбГК
10.05.2017, 16:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 15 по 18 мая 2017 года Кафедра этномузыкологии, Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова и Кабинет народного музыкального творчества Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова проводят VI Международную научно-практическую конференцию учащихся, студентов и аспирантов "Этномузыкология: история, теория, практика".
Конференция пройдёт под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума и будет посвящена 155-летию основания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова и 90-летию открытия в Санкт-Петербургской консерватории Кабинета музыкальной этнографии.
Соорганизаторами конференции выступают: Шереметевский дворец – Музей музыки (филиал Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства), Российский этнографический музей, Дом народного творчества Ленинградской области, Ленинградское областное региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский фольклорный союз".
Основным мероприятием конференции является VI Международный конкурс научных работ учащихся, студентов и аспирантов, представленных в форме докладов; победители будут награждены дипломами лауреатов I, II и III степеней. Тематика конкурсных работ конференции: история этномузыкологии; стилевые особенности календарно-обрядового фольклора; свадебные обрядовые песни и причитания: функции, стиль, типология; музыкальный эпос в его этнокультурном разнообразии; особенности песенно-хореографического фольклора; народный инструмент – наигрыш – музыкант: проблемы системного изучения; лирические песни: стилистика, структура, содержание; изучение локальных народных песенных традиций; композитор и фольклор; фольклор в современном мире: вопросы педагогики и исполнительства. В программу конференции включено 56 докладов молодых исследователей с аудио-, видео-, фотоиллюстрациями.
В рамках конференции также состоятся: семинары, круглые столы; открытые лекции ведущих специалистов России и зарубежья в области этномузыкологии, инструментоведения и традиционного танца; концертно-творческие мероприятия; презентации изданий, учебно-методических пособий и мультимедиа-проектов по народной музыкальной культуре. Будут проведены мастер-классы по практическому освоению региональных певческих и инструментально-хореографических традиций России (Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, художественный руководитель – Галина Лобкова); по обучению игре на канклес (Лаура Лукенскене – сотрудник Музея города Каунас, Литва), а также по изучению народной хореографии Италии (Маурицио Негро – почётный президент Фольклорного Союза Италии, Памела Пилич и Паоло Валенте – участники итальянской фольклорной группы "Вал Резия").
Среди участников конференции – представители России (Санкт-Петербург, Москва, Вологда, Воронеж, Ижевск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Уфа), Беларуси (Минск), Италии (Гориция, Резия), Казахстана (Алматы, Караганда), Литвы (Каунас, Клайпеда).
Конференция пройдёт под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума и будет посвящена 155-летию основания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова и 90-летию открытия в Санкт-Петербургской консерватории Кабинета музыкальной этнографии.
Соорганизаторами конференции выступают: Шереметевский дворец – Музей музыки (филиал Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства), Российский этнографический музей, Дом народного творчества Ленинградской области, Ленинградское областное региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский фольклорный союз".
Основным мероприятием конференции является VI Международный конкурс научных работ учащихся, студентов и аспирантов, представленных в форме докладов; победители будут награждены дипломами лауреатов I, II и III степеней. Тематика конкурсных работ конференции: история этномузыкологии; стилевые особенности календарно-обрядового фольклора; свадебные обрядовые песни и причитания: функции, стиль, типология; музыкальный эпос в его этнокультурном разнообразии; особенности песенно-хореографического фольклора; народный инструмент – наигрыш – музыкант: проблемы системного изучения; лирические песни: стилистика, структура, содержание; изучение локальных народных песенных традиций; композитор и фольклор; фольклор в современном мире: вопросы педагогики и исполнительства. В программу конференции включено 56 докладов молодых исследователей с аудио-, видео-, фотоиллюстрациями.
В рамках конференции также состоятся: семинары, круглые столы; открытые лекции ведущих специалистов России и зарубежья в области этномузыкологии, инструментоведения и традиционного танца; концертно-творческие мероприятия; презентации изданий, учебно-методических пособий и мультимедиа-проектов по народной музыкальной культуре. Будут проведены мастер-классы по практическому освоению региональных певческих и инструментально-хореографических традиций России (Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, художественный руководитель – Галина Лобкова); по обучению игре на канклес (Лаура Лукенскене – сотрудник Музея города Каунас, Литва), а также по изучению народной хореографии Италии (Маурицио Негро – почётный президент Фольклорного Союза Италии, Памела Пилич и Паоло Валенте – участники итальянской фольклорной группы "Вал Резия").
Среди участников конференции – представители России (Санкт-Петербург, Москва, Вологда, Воронеж, Ижевск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Уфа), Беларуси (Минск), Италии (Гориция, Резия), Казахстана (Алматы, Караганда), Литвы (Каунас, Клайпеда).