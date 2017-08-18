ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого теме свадеб.

Свадебное торжество в нашей стране считается неотъемлемой частью свадьбы, однако устроить дорогой роскошный праздник считают нужным только 9% граждан (среди оценивающих своё материальное положение как хорошее/очень хорошее – 19%), тогда как 77% предлагают подходить к свадебным тратам разумно.

ТОП-3 народного рейтинга обязательных элементов свадебного обряда – без чего свадьба не свадьба – регистрация в ЗАГСе (75%), родные и друзья (61%) и праздничные наряды жениха и невесты: подвенечное платье и костюм (59%).

Широко известных традиций, связанных со свадьбой, в нашем обществе нет: самым популярным свадебным обычаем, как показал опрос, является выкуп невесты – о нём вспомнили 11% респондентов, около половины (46%) не смогли назвать ни один.

Лето и осень – лучшее время для свадьбы – об этом говорят 51% и 45% респондентов. Весенние и зимние месяцы пользуются куда меньшей популярностью (13% и 5% соответственно).