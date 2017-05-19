ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о популярности музеев и ежегодной акции «Ночь музеев» в нашей стране.

Доля посетителей музеев в нашей стране в целом высока: 89%, однако эти посещения выставок и экспозиций зачастую относятся к давнему времени: так, 52% были в музее более двух лет назад, 16% - один-два года назад. В течение года в музее побывал 21% россиян, в т.ч. 10% - в последние 2-3 месяца (заметно выше эта доля среди москвичей и петербуржцев – среди них не более трёх месяцев назад в музее были 20%, а также среди 35-44-летних – 15%). Каждый десятый (11%) признался, что никогда не был в музее.

Наибольшей популярностью среди посетителей пользуются краеведческие (при последнем посещении в них побывал каждый третий – 33%) и исторические (28%) музеи. Реже бывали в художественных (19%), технических (7%) и иных типах музейных комплексов. Подавляющее большинство (85%) тех, кто когда-либо бывал в музее, выразили стремление посещать музеи чаще.

Всероссийская акция «Ночь музеев» с каждым годом приобретает в нашей стране всё большую известность и вовлекает новых участников. Так, если в 2012 г. об акции слышали менее половины россиян (42%), то в 2017 г. – уже 64%. Впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 13% наших сограждан, ещё 7% собираются принять участие в «Ночи музеев» уже не в первый раз. В группе молодёжи (27% среди 18-24-летних) среди жителей обеих столиц (29%) доля потенциальных участников акции заметно выше в сравнении с людьми преклонного возраста (14% от 60 лет и старше) и селянами (10%).

Данные комментирует директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова: «Музеи играют важные функции - формирования ценностных ориентаций, преодоления дистанции между разными народами и культурами. Наиболее высок интерес к краеведческим и историческим музеям – хранителям наследия и трансляторам традиций, обеспечивающим преемственность культуры. Акция «Ночь музеев» стала одним из привычных и ожидаемых событий для многих россиян, и с каждым годом всё больше из них планирует принять в ней участие. В рамках акции россияне получают возможность познакомиться с современным, модернизированным музейным пространством, что формирует установку на последующее посещение экспозиций. Сам факт проведения акции в условиях высокой динамики современной жизни выступает дополнительным стимулом для посещения музеев и выставок теми, кто длительное время откладывал такой визит».