ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого теме брака.

Семейная жизнь остаётся для большинства россиян наиболее естественной формой взаимоотношений: более трёх четвертей граждан (78% среди всех опрошенных) отдают предпочтение официальному браку (87% - среди женатых, 64% - среди холостых, 51% - среди проживающих вместе без штампа в паспорте), ещё 12% - совместной жизни со второй половиной, но без регистрации.

У старшего поколения позиции супружества крепче, чем у молодых людей: так, в группе от 60 лет и старше сожительство без регистрации приветствуют лишь 5%, от 18 до 24 лет – уже 21%. Между мужчинами и женщинами, жителями крупных мегаполисов и сельской местности столь значимых различий во мнении не фиксируется.

Идеальный возраст женитьбы – 27 лет для мужчин (среднее значение по ответам респондентов, назвавших конкретную цифру, – 77%) и 23 года – для женщин (среднее по ответам 81%). Интересно, что молодёжь склонна ставить возрастную планку несколько ниже (относительно среднего), а пожилые люди – выше.