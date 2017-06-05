ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня русского языка представляет данные исследования, посвящённого изучению литературных предпочтений россиян (всероссийский телефонный опрос) и русскоязычных жителей зарубежных стран (онлайн опрос пользователей соцсетей).

Александр Сергеевич Пушкин остаётся самым популярным писателем как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом, – из российских писателей-классиков его вспоминают первым около 40% (среди опрошенных в России – 42%, среди русскоязычных граждан других государств, кроме стран бывшего СССР, – 38%).

Первые строчки рейтинга любимых российских классиков, составленного по ответам на открытый вопрос (не предполагающий заранее заданных вариантов ответов), в обеих исследуемых группах также заняли Лев Толстой (его назвали 27% россиян и 35% русскоязычных иностранцев), Михаил Лермонтов (20% и 18% соответственно), Фёдор Достоевский (16% и 22%). Респонденты, опрошенные в России, несколько чаще называли Сергея Есенина (15%), нежели участники онлайн опроса за рубежом (10%), а последние, в свою очередь, скорее вспоминали Антона Чехова (19%), чем наши сограждане (12%).

В целом можно отметить, что и в нашей стране, и за её пределами классику русской литературы олицетворяют одни и те же авторы, однако жителям зарубежья сложнее вспоминать их персонифицированно: среди них затруднились назвать конкретные фамилии 31%, тогда среди российских респондентов – почти вдвое меньше (16%).

Из предложенного списка классических писателей и поэтов россияне (47%) и русскоязычные жители других стран (50%) как наиболее любимого также чаще всего выбирают Пушкина, далее следуют Есенин (34% и 35% соответственно), Лев Толстой (34% и 32%), Лермонтов (по 25%), Булгаков (22% и 26%). Интересно, что в закрытом вопросе Есенин и Булгаков набрали заметно больше голосов, чем в случае со спонтанным знанием.

В ряде социально-демографических групп зафиксирована разница в ответах: можно отметить, что интерес к Достоевскому и Гоголю заметно ниже среди респондентов старших возрастов, чем среди молодых, люди преклонного возраста чаще отдают предпочтение Некрасову, чем 18-59-летние. В группе молодежи от 18 до 24 лет почти каждый пятый (18%) увлекается Блоком. Также зафиксирована корреляция между литературными предпочтениями и уровнем образования: группе респондентов, имеющих несколько высших образований, ближе, чем менее образованным, творчество Толстого, Булгакова, Чехова, Достоевского, Солженицына, Салтыкова-Щедрина, Пастернака, а интерес к Пушкину в группах высокообразованных, напротив, ниже. Селяне больше, чем жители крупных городов, любят Пушкина и Есенина, а москвичи и петербуржцы чаще проявляют интерес к Чехову, Гоголю, Булгакову, Достоевскому.

Комментируя результаты исследования, член Союза писателей России, секретарь по международным делам МСПС (Международное сообщество писательских союзов) Владимир Торин, отмечает: «Я считаю, что независимо от результатов такого необычного хит-парада русских классиков, у всех нас есть неоценимое богатство в виде великой русской классической литературы. Весь мир с большим уважением относится к произведениям русских писателей, и мы, конечно, должны этим гордиться. Мы хотели этим необычным исследованием привлечь внимание к нашей классике и, думаю, нам это удалось».