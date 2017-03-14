ВЦИОМ представил результаты опроса об участии России в конкурсе "Евровидение" в Киеве
14.03.2017, 12:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные исследования об отношении россиян к песенному конкурсу «Евровидение».
Песенный конкурс «Евровидение» уже давно является для россиян известным событием: по данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», ничего о нём не слышали только 8% россиян. Отношение к нему можно охарактеризовать как позитивно-нейтральное: так, положительные оценки сегодня даёт 51% граждан (для сравнения, в 2009 г. – 56%), нейтральные – 27%. Доля негатива в 2017 г. (12%) более чем в два раза превысила показатель 2009 г. (5%). Неодобрение чаще склонны высказывать мужчины (18%) и 45-59-летние (17%).
Трансляцию финала "Евровидения-2017" планирует смотреть 41% опрошенных. Потенциальная аудитория состоит преимущественно из женщин (52%), людей 60 лет и старше (52%), тогда как мужчины (27%) проявляют куда меньший интерес, среди возрастных групп реже других о планах на просмотр говорят 35-44 летние (32%). С годами популярность музыкального конкурса в нашей стране снизилась: если в 2009 г. не намеревались следить за финалом 37%, то в нынешнем году – уже 54%.
За участие российского конкурсанта на "Евровидении", которое должно пройти в этом году на Украине, высказались 64% опрошенных, против – 30%.
Согласно анализу компании «Медиалогия», пик упоминаемости темы «Евровидение» с 2014 по 2017 гг. приходится на май 2016 года - украинская певица Джамала победила на «Евровидении-2016» с песней «1944». Российский исполнитель Сергей Лазарев с песней You Are The Only One занял третье место. Второе место завоевала певица из Австралии Дами Им с песней Sound of Silence. Всего за три года по теме зафиксировано 139 265 сообщений.
Данные опроса прокомментировал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Данные проведённого опроса подтверждают давно сформировавшееся мнение о том, что культура, хоть и в формате шоу бизнеса, – вне политики. Очевидно поэтому ни обиды за результат прошлогоднего конкурса, ни сложные взаимоотношения с Украиной (местом проведения «Евровидения» в 2017 году) существенно не влияют на отношение к конкурсу. Динамика показателей, отражающих интерес к мероприятию, может быть объяснена временем проведения опроса – до творческого состязания несколько месяцев. Стоит отметить и ещё очень важный факт, который мы фиксируем в своих исследованиях: усиливается запрос на разноплановое представление России на мировой арене. Речь о демонстрации не только оборонной мощи, но и достижений в сфере науки, культуры. Россияне хотят, чтобы отношение к нашей стране улучшалось, и такие конкурсы как «Евровидение» этому способствуют».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 7-8 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
В 2009, 2016 гг. были проведены квартирные опросы.
Песенный конкурс «Евровидение» уже давно является для россиян известным событием: по данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», ничего о нём не слышали только 8% россиян. Отношение к нему можно охарактеризовать как позитивно-нейтральное: так, положительные оценки сегодня даёт 51% граждан (для сравнения, в 2009 г. – 56%), нейтральные – 27%. Доля негатива в 2017 г. (12%) более чем в два раза превысила показатель 2009 г. (5%). Неодобрение чаще склонны высказывать мужчины (18%) и 45-59-летние (17%).
Трансляцию финала "Евровидения-2017" планирует смотреть 41% опрошенных. Потенциальная аудитория состоит преимущественно из женщин (52%), людей 60 лет и старше (52%), тогда как мужчины (27%) проявляют куда меньший интерес, среди возрастных групп реже других о планах на просмотр говорят 35-44 летние (32%). С годами популярность музыкального конкурса в нашей стране снизилась: если в 2009 г. не намеревались следить за финалом 37%, то в нынешнем году – уже 54%.
За участие российского конкурсанта на "Евровидении", которое должно пройти в этом году на Украине, высказались 64% опрошенных, против – 30%.
Согласно анализу компании «Медиалогия», пик упоминаемости темы «Евровидение» с 2014 по 2017 гг. приходится на май 2016 года - украинская певица Джамала победила на «Евровидении-2016» с песней «1944». Российский исполнитель Сергей Лазарев с песней You Are The Only One занял третье место. Второе место завоевала певица из Австралии Дами Им с песней Sound of Silence. Всего за три года по теме зафиксировано 139 265 сообщений.
Данные опроса прокомментировал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Данные проведённого опроса подтверждают давно сформировавшееся мнение о том, что культура, хоть и в формате шоу бизнеса, – вне политики. Очевидно поэтому ни обиды за результат прошлогоднего конкурса, ни сложные взаимоотношения с Украиной (местом проведения «Евровидения» в 2017 году) существенно не влияют на отношение к конкурсу. Динамика показателей, отражающих интерес к мероприятию, может быть объяснена временем проведения опроса – до творческого состязания несколько месяцев. Стоит отметить и ещё очень важный факт, который мы фиксируем в своих исследованиях: усиливается запрос на разноплановое представление России на мировой арене. Речь о демонстрации не только оборонной мощи, но и достижений в сфере науки, культуры. Россияне хотят, чтобы отношение к нашей стране улучшалось, и такие конкурсы как «Евровидение» этому способствуют».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 7-8 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
В 2009, 2016 гг. были проведены квартирные опросы.