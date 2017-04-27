ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к отказу от трансляции "Евровидения-2017"
27.04.2017, 10:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к отказу «Первого канала» транслировать конкурс «Евровидение».
За пять лет число граждан, хоть раз смотревших «Евровидение», несколько выросло: если в 2012 г. о том, что видели трансляции песенного конкурса, сообщали 76%, то в 2017 г. – 82% россиян.
Доля постоянных зрителей (тех, кто отмечает, что старается следить за трансляциями ежегодно) не изменилась – это по-прежнему 19% (среди женщин (25%), респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%) эта доля заметно выше, чем среди мужчин (12%) и 18-24-летних (13%), а также 25-24летних (9%)). В ходе опроса «ВЦИОМ-Спутник» в 2017 г. заявили, что никогда не смотрели «Евровидение», 17% респондентов.
На фоне запрета, введённого Украиной на въезд российской конкурсантки, решение «Первого канала» отказаться от трансляции конкурса «Евровидение» поддержали 75% опрошенных. Несогласие с позицией руководства канала выразили 18%.
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость «Евровидения» в соцмедиа за последнюю неделю (14-21 апреля 2017 год): было зафиксировано более 90 тыс. постов. Пользователи соцсетей активно обсуждали новость о том, что «Первый канал» отказался от трансляции песенного конкурса, а также мнения российских звёзд об отказе в участии Юлии Самойловой. Также в соцмедиа хорошо шла новость о том, что Киев рекомендовал не называть украинцев русскими. Помимо этого, пользователи соцсетей часто писали посты про представителя Черногории Славко Калезича, также рекомендовали хит Бони и Кузьмича для Евровидения.
Согласно анализу «Медиалогии», в российских СМИ за год по теме «Евровидение» было зафиксировано более 115 тыс. сообщений. «Пики» упоминаемости темы приходятся на май 2016 года (27,9 тыс. сообщений) и март 2017 года (31,7 тыс. сообщений). В мае 2016 года СМИ сообщали о выступлении Сергея Лазарева, занявшего третье место. В марте 2017 года внимание СМИ было сфокусировано на ситуации с запретом выступления Юлии Самойловой на конкурсе.
Данные прокомментировал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Реакция россиян на решение об отказе транслировать «Евровидение» в этом году – предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная. А несправедливость порождает эмоциональный отклик, который и зафиксирован в ходе опроса. Отсутствие телетрансляции – это всё лишь демонстрация позиции российской стороны. Желающие могут посмотреть конкурс и в Интернете, так что об ограничении прав и возможностей речи не идёт. А демонстрация позиции, тем более, когда «наших обижают», вызывает уважение».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 17-18 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
В 2012 г. был проведён квартирный опрос.
Мониторинг и анализ публикаций в соцмедиа проведён компанией «Медиалогия». Анализировались упоминания в Вконтакте, Facebook, Twitter, Одноклассниках, Youtube, LiveJournal, Instagram, форумах и блогах. Период исследования: 14-21 апреля 2017 года.
Мониторинг и анализ публикаций в российских СМИ проведён компанией «Медиалогия». Исследование проводилось по базе СМИ «Медиалогии», включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
За пять лет число граждан, хоть раз смотревших «Евровидение», несколько выросло: если в 2012 г. о том, что видели трансляции песенного конкурса, сообщали 76%, то в 2017 г. – 82% россиян.
Доля постоянных зрителей (тех, кто отмечает, что старается следить за трансляциями ежегодно) не изменилась – это по-прежнему 19% (среди женщин (25%), респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%) эта доля заметно выше, чем среди мужчин (12%) и 18-24-летних (13%), а также 25-24летних (9%)). В ходе опроса «ВЦИОМ-Спутник» в 2017 г. заявили, что никогда не смотрели «Евровидение», 17% респондентов.
На фоне запрета, введённого Украиной на въезд российской конкурсантки, решение «Первого канала» отказаться от трансляции конкурса «Евровидение» поддержали 75% опрошенных. Несогласие с позицией руководства канала выразили 18%.
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость «Евровидения» в соцмедиа за последнюю неделю (14-21 апреля 2017 год): было зафиксировано более 90 тыс. постов. Пользователи соцсетей активно обсуждали новость о том, что «Первый канал» отказался от трансляции песенного конкурса, а также мнения российских звёзд об отказе в участии Юлии Самойловой. Также в соцмедиа хорошо шла новость о том, что Киев рекомендовал не называть украинцев русскими. Помимо этого, пользователи соцсетей часто писали посты про представителя Черногории Славко Калезича, также рекомендовали хит Бони и Кузьмича для Евровидения.
Согласно анализу «Медиалогии», в российских СМИ за год по теме «Евровидение» было зафиксировано более 115 тыс. сообщений. «Пики» упоминаемости темы приходятся на май 2016 года (27,9 тыс. сообщений) и март 2017 года (31,7 тыс. сообщений). В мае 2016 года СМИ сообщали о выступлении Сергея Лазарева, занявшего третье место. В марте 2017 года внимание СМИ было сфокусировано на ситуации с запретом выступления Юлии Самойловой на конкурсе.
Данные прокомментировал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Реакция россиян на решение об отказе транслировать «Евровидение» в этом году – предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная. А несправедливость порождает эмоциональный отклик, который и зафиксирован в ходе опроса. Отсутствие телетрансляции – это всё лишь демонстрация позиции российской стороны. Желающие могут посмотреть конкурс и в Интернете, так что об ограничении прав и возможностей речи не идёт. А демонстрация позиции, тем более, когда «наших обижают», вызывает уважение».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 17-18 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
В 2012 г. был проведён квартирный опрос.
Мониторинг и анализ публикаций в соцмедиа проведён компанией «Медиалогия». Анализировались упоминания в Вконтакте, Facebook, Twitter, Одноклассниках, Youtube, LiveJournal, Instagram, форумах и блогах. Период исследования: 14-21 апреля 2017 года.
Мониторинг и анализ публикаций в российских СМИ проведён компанией «Медиалогия». Исследование проводилось по базе СМИ «Медиалогии», включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.