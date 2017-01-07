В 2017 году будет открыто несколько обновлённых объектов культуры
07.01.2017, 10:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году министерство культуры планирует открыть несколько обновленных объектов культуры. Это Энгельсская картинная галерея, театры в Балашове и в Вольске, начнется строительство исторического парка «Россия. Моя история»
Еще один важный объект - Дом культуры в Дергачевском районе. В декабре 2012 года в результате пожара здание учреждения культуры было полностью разрушено, творческие коллективы были вынуждены выступать на приспособленных площадках.
По поручению Губернатора Валерия Радаева проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации. Администрацией района предоставлен земельный участок для будущего Дома культуры.
Объект возводится в кратчайшие сроки. Сейчас уже идёт монтаж металлоконструкций, установка панелей.
Еще один важный объект - Дом культуры в Дергачевском районе. В декабре 2012 года в результате пожара здание учреждения культуры было полностью разрушено, творческие коллективы были вынуждены выступать на приспособленных площадках.
По поручению Губернатора Валерия Радаева проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации. Администрацией района предоставлен земельный участок для будущего Дома культуры.
Объект возводится в кратчайшие сроки. Сейчас уже идёт монтаж металлоконструкций, установка панелей.